annonse

annonse

Bidrar myndighetenes vaksinekjør nå til økt smitte? Hva med stadig uklare meldinger – den ene dagen er pandemien snart over, den andre dagen fryktes både ditt og datt? Må Norge etter hvert stille sine egne myndigheter til ansvar for det de gjør mot sin egen befolkning?

Det er ubehagelig å være vitne til mangelen på åpen dialog om vaksineringen. Nå pushes vaksiner knallhardt på våre barn og unge, samtidig som verdens fremste immunologer, virologer og vaksineeksperter, og oppfinneren av mRNA-teknologien Dr. Robert Malone, advarer mot å vaksinere midt i en pandemi, og i stedet anbefaler behandling.

Her følger noen tall og fakta som viser den ensporede galskapen som myndigheter og msm har påvirket oss med i snart to år. Jeg håper at de som har låst seg inne i siloen sin snart åpner døra på gløtt, og slipper litt lys inn.

annonse

1) Våre myndigheter nekter fremdeles å snakke om behandling

Hvis det begynner å brenne i stua til Espen Nakstad – setter han seg da ned for å se hvordan det går, eller finner han fram brannslukningsapparatet og slokker brannen? Jeg lurer litt.

Hvis jeg får en kreftdiagnose – blir jeg bedt om å gå hjem og vente til sykdommen har utviklet seg en stund, og så dra til sykehuset for å få hjelp? Hva med diabetes? Hjerteproblemer? Kols? Høyt blodtrykk? Eller en luftveisinfeksjon som f.eks. lungebetennelse? Selvsagt ikke. Jeg settes under behandling for å hindre sykdommen å utvikle seg. Men altså ikke hvis jeg får påvist covid. Selv om det er en luftveisinfeksjon vi vet kan bli alvorlig. Merk deg det. Da skal jeg bare dra hjem og se hva som skjer.

annonse

I følge den amerikanske legen og forskeren Peter McCullough, verdens mest siterte hjerte/kar-spesialist, med over 1000 publikasjoner i eget navn og 500 siteringer i National Library of Medicine (https://www.uscjournal.com/authors/peter-mccullough), kan covid bli alvorlig når det trenger ned i lungene våre. Men dette er mulig å unngå med tidlig behandling, iflg. McCullough. Og det er nettopp derfor tidlig behandling er så viktig.

Så hvorfor i svarteste granskauen vil ikke våre myndigheter snakke om behandling? Ingen nasjonale grupper er etablert for å vurdere og konkretisere protokoller for behandling, og gi råd nasjonalt. Ingen. Kun ett mantra finnes i myndighetenes repertoar snart 2 år etter oppstart: Vaksine og «slå ned smitten». De vil ikke engang snakke om hvorfor de ikke vil snakke om det. Det er ganske enkelt en skremmende mangel på logikk her.

Med tanke på de katastrofale økonomiske og menneskelige konsekvensene av nedstengningene, samt dødsfall som kunne vært unngått, er dette svært alvorlig.

Steinar Madsen i Legemiddelverket har tidligere etterlyst «studier», og det finnes nå mange lovende studier på covid-behandling, blant annet med Ivermectin. Her er ett eksempel.

Men har Madsen satt seg inn i dette på en seriøs måte, eller vil han at WHO og EU tenker for ham? «Vi følger anbefalinger fra…bla bla bla» sier han ofte. Jeg mister tillit til personer som tilsynelatende ikke tenker selv. Og hvorfor bør han tenke selv?

2. WHO og EU er i lommen til Big Pharma

annonse

Det er flere forhold som indikerer WHO og EUs forfall, og det har selvsagt med penger å gjøre. Så hvordan foregår dette, egentlig?

Når WHO erklærer en pandemi, åpnes dørene for Big Pharma. En «pandemi» gjør det eksempelvis mulig for Big Pharma å utvikle og distribuere vaksiner uten å stå til ansvar for eventuelle bivirkninger. Dette er regulert i avtalene mellom Big Pharma og ulike lands regjeringer, og forutsetter at WHO trykker på bryteren og erklærer pandemi.

Big Pharma støtter WHO med mye penger. Og hva gjør WHO til gjengjeld? De benytter en definisjon av pandemi med kriteriet «smittsom». Altså kan en regulær influensasesong nå defineres som en pandemi, noe som gjør det enklere for Big Pharma å komme på banen. Obs! Jeg mener ikke at dette bare er negativt, men det sannsynliggjør korrupsjon.

Og korrupsjon finnes i disse miljøene, noe opioid-skandalen viser. I HBO-dokumentaren Crime of the Century (ny på HBO nå) får vi se hvordan James Wright i FDA spilte på lag med Big Pharma da opioid-medikamenter ble godkjent som «ikke vanedannende». Medikamentene har nå tatt livet av 500 000 amerikanere, og invalidisert mange flere. FDA er forøvrig det samme miljøet som godkjenner vaksiner i USA.

Et annet eksempel involverer EU. En fersk studie konkluderer med at EUs vaksineavtaler med Big Pharma «failed to protect the public interest». De skriver blant annet om mangel på «transparency and accountability, exclusive ownership of know-how, technology and intellectual property generated by massive public financing». Det som presenteres i denne studien er mildt sagt skremmende.

Les også: Derfor tar jeg ikke vaksinen

Jeg tar med meg to ting herfra; jeg skulle ønske at Steinar Madsen hadde sine egne, selvstendige tanker. Da hadde min tillit til Madsen økt. Og jeg skulle ønske msm ville bidratt til et åpent ordskifte. Når msm sier at vi må stole på vitenskapen, viser de at de ikke skjønner vitenskap. Vitenskap er å ustanselig drøfte og utfordre det bestående, for å forstå mer.

3. Har vårt eget immunforsvar sluttet å virke?

Tidligere, iflg. lærebøkene, ble flokkimmunitet oppnådd ved at mange ble smittet av et virus – og på den måten utviklet naturlig immunitet. Nå påstår faktisk WHO på sine egne sider at flokkimmunitet oppnås BEST(!) gjennom vaksinasjon, og IKKE ved naturlig immunitet: «Herd immunity against COVID-19 should be achieved by protecting people through vaccination, not by exposing them to the pathogen that causes the disease. Det samme hører vi fra våre helsemyndigheter. Og inni skogen klinger gullmyntene i kisten til Big Pharma.

Nå viser imidlertid en covid-studie fra Israel at naturlig immunitet er 13 ganger mer effektivt enn vaksinene, men trengte vi egentlig en studie for å vite det?

Nederlenderen Gert Vanden Bossche, vaksineutvikler, hevder at ingen vaksiner slår naturlig immunitet. Ikke i nærheten, engang. Han forteller at vaksiner skaper «antibodies», mens kroppens «killer cells» – som stimuleres ved naturlig kontakt med et virus – har en evne til å oppdage molekylære mønstre som er felles for virus. Dette betyr ifølge Bossche at covid-viruset kan mutere så mye det bare vil – har du vært i naturlig kontakt med det, vil kroppens killer cells oppdage mønstrene på viruset uansett hvilken «variant» det er snakk om. Dette kan aldri skje gjennom vaksinasjon.

4. Vaksinene skaper mer smitte, og farligere virus

Vanden Bossche er bare en av mange virologer og medisinere som lenge har advart mot å vaksinere midt i en pandemi (https://dodychiro.com/most-important-video-on-vaccines-for-covid-19/).

annonse

Den franske virologen og nobelprisvinneren i medisin 2008, Luc Montaigne, advarer om det samme. Han har forøvrig også lenge hevdet at viruset er skapt i et laboratorium.

Disse ekspertene hevder at når dette viruset støter på de vaksinerte, muterer det både til mer smittsomt og farligere virus. Altså – jo flere som blir vaksinert, desto mer vil viruset mutere, smitte, og bli hissigere. Det tilpasser seg miljøet, og et vaksinert «miljø» tvinger viruset til andre mutasjoner enn ved spredning i et naturlig, uvaksinert miljø. Dette er avgjørende informasjon for våre myndigheter, men hva når Madsen forholder seg til EU og WHO, som får sine beskjeder fra de som utvikler vaksinene? Vel, litt av hvert kan skje.

5. Fullvaksinerte sprer viruset enormt sammenlignet med uvaksinerte

En ny studie, publisert i The Lancet 10. august (venter på å bli fagfellevurdert av Oxford University Clinical Research Group) hevder faktisk dette. I følge studien har fullvaksinerte 251 ganger så mye covid-19 virus i nesen sin som uvaksinerte. Kanskje best å holde litt avstand?

Espen Nakstad forsøker å forklare det som skjer

Jeg registrerer at Nakstad har omsorg for stillehavsøsters – og blir forbannet av konspirasjonsteoretikere. Stillehavsøsters er fint, men å bli forbannet av konspirasjonsteoretikere er neppe særlig lurt for en assisterende helsedirektør. Det er fordi en slik forbannelse kan hemme direktørens nysgjerrighet på hva disse nobelprisvinnerne og vaksineekspertene og verdens mest siterte og publiserte medisinske eksperter, unnskyld – konspirasjonsteoretikerne, sier.

For de sier noe helt annet enn deg, Nakstad. Og det har de gjort lenge.

29. august påstår Nakstad nok en gang det stikk motsatte av verdens medisinske elite. Det eneste han kan ha rett i, er at vi ikke oppnår flokkimmunitet, hvert fall ikke i år. Stakkars Nakstad, jeg synes nesten synd på ham. 3. juni sa han nemlig til TV2 at vi snart oppnår flokkimmunitet: «Mot slutten av sommeren har vi reell flokkimmunitet».

Men hvor lenge var egentlig Adam i Paradis? Ikke så lenge, og på samme måte som Adam gikk på en smell, kan det være Nakstads egen skyld at vi ikke oppnår flokkimmunitet. Nakstad viser tydelig hvor lite kjent han er med den medisinske elitens syn på vaksinene.

Nakstad: «Hvis vi oppnår 90 prosent vaksinedekning blant dem som tilbys vaksine, og vaksinen opprettholder dagens effekt, så vil veldig mange i Norge kunne leve normalt».

Nei. Dette har Vanden Bossche allerede gjentatte ganger forklart ikke vil skje: Vaksinen er konstruert for Sars-Cov-2 sitt opprinnelige spike-protein. Dagens mutasjoner er annerledes, og derfor vil ikke vaksinene fungere så godt for dem. Kanskje Nakstad faktisk vet dette? Han sier jo «(…) og vaksinen opprettholder dagens effekt(…)». Med tanke på hvordan Nakstad og gjengen har drevet massiv propaganda for vaksinene, er dette en mildt sagt sleip uttalelse.

Nakstad: «Flokken, det vil si alle som vaksinerer seg, beskytter jo de uvaksinerte samtidig».

Nei. Studien i The Lancet viser at dette er positivt feil. Hvis Nakstad, Høie, og Erna m.fl. stiller opp med 251 ganger så mye virus i nesegrevet sitt som jeg, bør jeg holde solid avstand. Ingen slike neser burde egentlig få adgang til kafeer og restauranter, konserter og lignende. Eller hva mener du, Nakstad? Burde de kanskje utstyres med et skilt: SUPERSPREDER. Har du i det hele tatt lest studien?

Nakstad: «Vi vil heller ikke ha mange tilfeller av alvorlig sykdom. Dette vil være en stor fordel sammenlignet med mange andre land, der de har stoppet på 60 til 70 prosent vaksinedekning».

Nei. I følge nobelprisvinner i medisin, Luc Montaigne, er det akkurat det motsatte som vil skje. Desto flere vaksinerte, desto mer vil viruset mutere til hissigere virus, som vaksinene ikke gir immunitet mot. Det samme sier Bossche, og en lang rekke andre «konspirasjonsteoretikere».

La oss håpe det ikke går så galt, og at nobelprisvinnere også tar feil. Men med dette i tankene blir pkt. 1, myndighetenes manglende evne og vilje til å diskutere tidlig behandling, enda mer skremmende.

Handler dette korona-eventyret virkelig om å redde liv?

Det kan det ikke gjøre. Det er rett og slett umulig.

Jeg sammenligner her covid-tall med røyking. Nå kan vi neppe stole helt på WHO, men på deres sider står det faktisk at røyking dreper 8 mill. mennesker hvert år. Mer enn 7 mill. dødsfall er direkte knyttet til røyking.

Det er så langt ca. 4,5 mill. døde i verden MED covid.

I Norge dør det ca. 6 200 personer av røyking hvert år. I 2015 var tallet 6 300

Til nå er det registrert 814 døde med korona i Norge, fra «pandemiens» oppstart.

Jeg opplever ikke disse tallene som overraskende, men absolutt tankevekkende.

Oppsummering

Er det lurt å la seg vaksinere? Er det lurt å vaksinere yngre aldersgrupper med en vaksine som legemiddelverket i en rapport nå forklarer kan forårsake en ny(!) type blodpropp? Ja, det sier de faktisk. Altså en vaksine hvor det kontinuerlig oppdages nye, alvorlige bivirkninger underveis i utrullingen?

Ser jeg på tall, studier, og hva flere av verdens fremste medisinske eksperter sier om temaet, og hvor mye snodig våre myndigheter sier og gjør, er svaret fremdeles et klart og tydelig nei.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474