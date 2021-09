«Hva i all verden skal Norge en av verdens minste minoriteter (5 millioner av 7 milliarder) gjøre med dette? Dette er så sykt at det er vanskelig å ta seriøst. Kanskje vi alle skal flytte ut i Nordmarka og bo i gapahuk, spise larver og kle oss i tøy laget av never, mose og skjeggkre?»

Et annet sted er det milliardær Stein Erik Hagen som får smake Doblougs satire etter et utspill Hagen hadde som Dagbladet hadde kommentert:

«Hvert jævla valg så klarer de å trekke han her utpå, enten med snipper som skal vaskes i London, eller når han sitter halvdrita på hytten sin og prater om at Kristin Halvorsen ikke skjønner noe etc, etc. Er han betalt av AP for å ødelegge valgkampen for Høyre, eller er han så lite reflektert som han fremstår. Noen som kjenner fyren godt her?» skrev Dobloug.

Også Spetalens egen aktivitet er trukket frem. DN mener å ha observert at Spetalen er blitt lunken til Høyre den siste tiden:

– Tidligere i valgkampen la han i hvert fall ut et bilde fra en VG-forside med bilde av Erna Solberg og overskriften «NÅ: Ny krise-måling». Under hadde han skrevet en kommentar.

«Målt til 188 kg nå.»

Skriver DN som har navngitt en rekke av medlemmene i gruppen. Noen er aktive, andre er passive og bedyrer overfor DN at de knapt visste at de var medlemmer.

Resett er kjent med at DN nektet å ta inn Øystein Stray Spetalens fulle tilsvar, noe investoren holdt frem som et krav, og at de heller konkluderte med at Spetalen «har valgt å ikke gi kommentarer til denne artikkelen. Spetalens kommentar var imidlertid etter det Resett kjenner til både omfattende og svært kritisk til DN og de journalistene som har laget saken.