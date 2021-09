annonse

Lederen for Fellesforbundets største avdeling advarer Ap mot å si ja til regjeringens forslag til ny oljeskatt.

Bare to uker før valget la regjeringen frem et forslag om å stramme inn oljeskatten, som overrasket mange.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har overfor NTB vært uttrykt åpenhet i møte med regjeringens overraskende forslag.

– Mitt svar er at vi er åpne for å vurdere det. Men vi skal nå sette oss inn i det de har lagt fram, sa Støre til NTB etter regjeringens pressekonferanse tirsdag.

Richard Storevik, som er leder for Fellesforbundets største avdeling, avdeling 5, mener at det bør være utelukket for Ap å stemme for regjeringens forslag. Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor og organiserer blant annet oljearbeidere.

Storevik er skuffet over Høyre.

– De har vært på den linjen at de ønsker å utvikle, ikke avvikle, næringen. Nå er de tilbake til at de vil avvikle, sier Storevik.

Ber Ap sette ned foten

Storevik er tydelig på at han forventer at Arbeiderpartiet viderefører den midlertidige oljeskattepakken fra i fjor, dersom Støre blir statsminister etter valget.

– Så Ap bør ikke si ja til regjeringens forslag til ny oljeskatt?



– Nei.

– Vi ønsker forutsigbarhet. Skrur du av motoren nå, så vil ikke maskinen gå videre, sier han.

Kritiserer prosess

Leder Frode Alfheim i LO-forbundet Industri Energi ber på sin side Arbeiderpartiet og andre om å ha is i magen.

– Nå må alle partier respektere at også næringen skal si sin mening før de endelig konkluderer med hva de mener om saken. Den norske modellen gjelder også i valgkamp, sier Alfheim.

Alfheim mener at prosessen rundt regjeringens forslag for dårlig.

– Vi har ikke forhåndskonkludert, men Arbeiderpartiet vet at vi mener at det ikke har vært en god prosess. Så regner jeg med at vi skal drøfte forslaget både med dagens og fremtidige regjeringspartier, sier Alfheim.

Målet med de foreslåtte skattereglene er ifølge regjeringen en strammere og mer nøytral oljeskatt:

* Dagens regler for avskriving og friinntekt i særskatten skal fra og med 2022 erstattes med en kontantstrømskatt med umiddelbart fradrag for investeringskostnader.

* Leterefusjonsordningen avvikles.

* Samlet skatteprosent forblir 78 prosent. Men fordi selskapsskatten kommer til fradrag i særskatten, blir særskattesatsen økt teknisk til 71,8 prosent.

