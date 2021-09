annonse

annonse

Bellona-lederen mener at politikere ikke vil snakke om hva vi må ofre for å innføre det grønne skiftet.

– Vi må være ærlig. Det blir konsekvenser av det grønne skiftet. Men konsekvensene av å la være å gjøre noe, er mye større, sier Hauge til NRK.

Han har forståelse for folks følelser og rett til å kjempe for nærmiljøet. Men han understreker at vi må tåle inngrep i naturen, slik som vindmøller eller at skoger blir fjernet for å etablere solkraftverk. Men dette vil ikke våre politikere snakke om.

annonse

Les også: Tina Bru nekter å stanse vindkraftutbyggingen: – Fremstår som arrogant og blottet for empati (+)

– Jeg har ikke sett at politikere har stått opp og sagt at «vet dere hva folkens, det blir en del sånne ting som skjer for å hindre ytterligere forverring av klimakatastrofen».

Hauge har investert i batteriproduksjon, og sier at det må bygges nye store sol- og vindkraftanlegg.

annonse

Les også: Så mange vindmøller må bygges for å elektrifisere norsk sokkel (+)

– Vi tror også miljøbevegelsen må være ærlige på hva slags miljøkonsekvenser som kommer hvis vi skal unngå å koke kloden og begrense klimaeffekten av det vi holder på med, sier han, og legger til at det trengs seks-sju kvadratkilometer med solpark for å gjøre Yara grønn.

– Jeg tror det kan slå veldig tilbake hvis vi ikke er ærlige på det, mener lederen av Bellona.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474