Den såkalte «produksjonsstøtten» fra staten kan dekke inntil 40 prosent av driftskostnadene for aviser som Klassekampen, Dagsavisen, Vårt Land, Bergensavisen, Nationen og Dagen. Resett-redaktør mener ordningen er konkurransevridende.

– I sin fulle rett til å ikke søke støtte, sier Medietilsynet.

Saken

I en artikkel har Resett sett på pressestøtten i Norge slik den er historisk oppstått, begrunnet og i praksis fungerer. Til sammen dreier det seg om over åtte milliarder i indirekte og direkte støtte fra staten til private aktører. Alle nyter godt av fritaket for merverdiavgift, også Resett og Document, mens den såkalte produksjonsstøtten, som er på 370 millioner i 2021, deles ut til aviser som søker og som må oppfylle gitte kriterier. Det er fem aviser som stikker av med nesten halvparten av produksjonsstøtten.

– Etter å ha satt meg grundig inn i kriteriene for produksjonsstøtte må jeg si at den virker konserverende og forhindrer nyetableringer, sier Helge Lurås. Han var en av initiativtakerne til at Resett ble etablert som nettavis i 2017.

Lurås mener den massive støtten som går til Klassekampen, Dagsavisen og de andre gir dem en stor fordel sammenliknet med for eksempel Resett.

– Det er regnet ut at Vårt Land mottar 559 000 kroner i støtte per avisansatt, mens tallet for Dagsavisen er 450 000 sier Lurås og viser til en artikkel i Nettavisen fra 2019.

For hver abonnent de klarer å tegne mottok Vårt Land en sum på 1 758 kroner fra staten.

Lurås mener det sier seg selv at disse avisene dermed kan ansette flere folk som kan lage journalistikk, og at de kan bruke inntekter på bedre og dyrere produksjonsplattformer, servere, markedsavdelinger og annet.

– Vi som ikke mottar pressestøtte blir jo likevel målt opp mot de som får denne støtten, sier Lurås. Han mener det er åpenbart at Resett dermed mister både lesere og inntekter som en følge av statens pressestøtte.

Han mener videre at argumentet om at pressestøtten skal sikre mediemangfold ikke rimer med virkeligheten fordi avisene som mottar denne «ikke klarer å se utover sin egen boble».

– De etablerte nyhetsaktørene er ikke så mangfoldige som de liker å tro, sier Lurås og trekker frem Resett som et «faktisk eksempel på mangfold». Men for Resett blir det vanskeligere å nå ut til publikum og skaffe inntekter til å drifte en de facto alternativ nyhetsformidler så lenge andre mottar støtte.

– Pressestøtten virker konserverende. Det er klart at om Dagsavisen mistet 40 prosent av inntektene sine, ville de fått et tynnere produkt. Dermed ville flere av leserne deres sett etter alternativer, og noen ville havnet hos Resett, sier Lurås.

– Ikke vårt ansvar

Resett har stilt Medietilsynet spørsmål om de har vurdert nettopp slike konsekvenser, som jo går mot det uttrykte målet med pressestøtten.

– Pressestøtten ser ut til å være begrunnet i å gjøre det mulig for såkalt «nummer to aviser» å klare seg i konkurransen mot større aktører. Dermed kan pressestøtten også sies å bidra til mediemangfold. Men er det i løpet av årene blitt reflektert noe sted over at pressestøtten også kan forhindre mangfold og/eller virke konkurransevridende?

– Etter Medietilsynets vurdering har medieutviklingen vist at de direkte mediestøtteordningene har vært og er et viktig bidrag til å opprettholde mediemangfoldet i Norge, skriver tilsynets direktør Mari Velsand i et svar til Resett.

Hun viser til at produksjonstilskuddet har egne vilkår som begrenser hvor stort overskudd og driftsmargin en støttemottaker kan ha, i tillegg til vilkår om utbyttebegrensning. Dette er bestemmelser hun mener er «viktige for ordningens legitimitet, også med tanke på eventuelle konkurransevridende effekter.»

– Om noen medier som kunne vært kvalifisert til støtte, velger å la være å søke støtte fordi de av prinsipielle eller andre grunner ikke ønsker å motta statlig tilskudd, er de selvsagt i sin fulle rett til det. I en vurdering av støtteordningers måloppnåelse og treffsikkerhet er det imidlertid først og fremst markedssituasjonen og objektive egenskaper ved støttemottakerne, herunder behovet for – og effekten av – støtte for ulike støttemottakere som er relevante faktorer. Medietilsynet viser til at flere undersøkelser viser at produksjonstilskuddet har bidratt til å opprettholde en differensiert og desentralisert struktur i avismarkedet, i tråd med sentrale mediepolitiske mål for mediemangfoldet i Norge.

Velsand viser forøvrig til at det har blitt gjort «utførlige vurderinger av ordningens konkurransevridende effekt da forskriften om produksjonstilskudd innebærer statsstøtte etter EØS-avtalen.»

Ikke enig

– For medieaktører som eksempelvis av prinsipp om å ikke motta tilskudd for å bevare sin uavhengighet fra staten må jo da konkurrere mot aviser som får tilskudd. I tillegg til at de må konkurrere mot nummer én avisene. For slike medier vil pressestøtten gjøre det vanskeligere å etablere seg og klare seg over tid. Dermed kan pressestøtten sies å sikre mangfold, men kun innenfor rammen av de aktørene som ikke har motforestillinger mot å bli subsidiert av staten. For det totale mangfoldet kan det (i det minste i teorien) virke begrensende, sier Lurås.

