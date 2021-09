annonse

Slik er Demokratiets traurige tilstand.

Det er snart valg og vi skal få et nytt Storting og en ny regjering. Meningsmålingene varsler ikke sjokkerende utfall, men to forhold blir stadig tydeligere. Høyre og Arbeiderpartiet, de to statsbærende regjeringspartiene i etterkrigstiden, later til å være redusert til mellomstore parti for alltid. De store partiene blir mindre og de små blir flere.

Torbjørn Jaglands minimumskrav til det norske folk om en oppslutning på minst 36,9% er en drøm fra ‘forna dar’ og helt uoppnåelig. Høyre er der fortsatt, men mer som en bekreftelse av Trygve Bulls påstand om at Høyre ikke er et parti, men snarere et ‘fenomen på linje med arvesynden’. Høyre risikerer uansett å bli uten koalisjonspartnere.

Blir valget som meningsmålingene sier, blir Senterpartiet til syvende og sist for lite til å skape flertall med, være seg Ap eller H. Da får vi et nytt Storting med mange små partier. Det gir ustabile regjeringer og småpartiene uforholdsmessig stor innflytelse. Det gjør særinteressenes tvilsomme flaggsaker viktigere enn de faktisk bør være samtidig som store gruppers behov og interesser blir oversett. Det svekker oppslutningen om demokratiet.

Småpartienes innflytelse er en nødløsning på et parlamentarisk problem, men det styrker neppe demokratiet at partier som Kristelig folkeparti og Venstre som så vidt klarte å krabbe seg over sperregrensen ved forrige valg med hhv. 4,2 og 4,4 % prosent av stemmene, begge har fire statsråder hver i Solberg-regjeringen med 20 statsråder. I forhold til stemmefordelingen skulle de hatt knapt én statsråd hver, eller hhv 0,84 og 0,88 statsråder for å være presis.

En politikerstand preget av halvstuderte røvere uten yrkeserfaring

Norske politikere minner mer og mer om en egen stand. De er tilknyttet ulike partier, men utgjør en påfallende homogen gruppe. De har trådt sine barnesko i ungdomsorganisasjonens rekker. Gjennom mediatrening og organisasjonsarbeid er de blitt kløppere på kommunikasjon og nettverksbygging, men har lite formell utdannelse. En enda større mangel er at det er stadig færre med yrkeserfaring og fartstid utenfor politikken. Deres ensidige erfaringsverden fra partiorganisasjonen og stortingskorridorene er langt unna virkeligheten og de daglige utfordringene til de velgerne de skal representere.

Det gjør den lukkede nominasjonsprosessen i Norge enda mer betenkelig. Det er ikke vi velgere som velger våre tillitsmenn og -kvinner. De nomineres av partiledelsen i de lukkede rom hvor bare en liten del av partienes medlemmer deltar og hvor de sentrale figurene i ledelsen dominerer. Partiledelsen velger med andre ord seg selv, mens velgerne er overlatt til å stemme på partier.

Slike forhold legger til rette for nepotisme og fremvekst av familiedynastier så vel som dannelse av oligarkier basert på sosiale nettverk, ofte på tvers av partiskillene. Når rekrutteringen til politiske verv avgjøres av familiebånd og nettverk innen politikernes egen stand, er det ikke lenger de dyktigste eller de med den mest relevante erfaringen eller de beste menneskelige egenskapene som vinner frem. Det er de med de beste kontaktene og spisseste albuene. Og ofte er det ‘snakkehodene’ som har lært å si de riktige tingene, men som er uten dybdekunnskap og substans. Resultatet er en politikerstand med stadig større avstand til grasrota hvor mangelen på kunnskap og erfaring dekkes over av et stadig voksende korps av kommunikasjonsrådgivere og stadig mer servile media.

Ytringsrommet er blitt svært trangt

Partiene konkurrerer om stemmene, ikke først og fremst for å gjennomføre politiske prosjekt. De har knapt noen, og ingen egentlig plan eller strategi for å ivareta befolkningen og landets interesser. De konkurrerer først og fremst om posisjoner for å fremme egen karriere og kapre en størst mulig andel av den offentlige forvaltningens ‘parlamentariske personell’.

Politikken og mediene preges av økende uniformering. Innvendinger fra kompetansemiljø og dagligliv holdes utenfor og muligheten til “kontradiksjon” har opphørt. I stedet får en hysterisk undergangsstemning stadig større plass. Stigmatisering er blitt ‘diskusjonsmetode’. Etikk er redusert til retorikk og maktinstrument. Woke-kultur trumfer vitenskap og fakta. Ytringsfriheten snevres inn. Diskusjonsklimaet blir stadig fattigere.

Vi går urolige tider i møte. Store spørsmål vil presse seg på i tiden fremover. De bør håndteres av erfarne, kunnskapsrike og ansvarlige politikere med yrkeserfaring fra det virkelige livet utenfor partikorridorene.

Vi trenger nye småpartier

I år er det flere partier som stiller til valg enn på lenge. De nye partidannelsene er et interessant fenomen i seg selv. De etablerte partiene, de store som de små, klarer ikke å fange opp verken andre ideer eller nye personer. Derfor ville det være interessant om ett eller flere av de nye partiene også kom inn på Stortinget. De blir neppe regjerings- eller støtteparti, men de kunne fungere som vaktbikkje og vi utenfor Stortingets fire vegger kunne få mye nytt å høre.

Nye parti kan bidra til en fornying. Andre representanter kan også innebære variasjon og fornyelse av en stadig mer innavlet, lukket og konform politikerstand. Det kan tilføre politikken andre erfaringer og legge grunnlag for mer robuste beslutninger. Det kan også gi større fokus på spørsmål som opptar store velgergrupper og legge grunnlag for en mer nyansert og seriøs debatt. Det er ikke bare ønskelig, men høyst nødvendig.

Hvorfor er det for eksempel umulig å protestere mot det galopperende homofili som preger stadig større deler av offentligheten. Hvorfor er det ingen som kritiserer misbruk av flaggstenger og rådhus til «homopolitikk»? Og hva er galt med å påpeke at det blant pattedyr er to kjønn? Hvorfor er plutselig ingen som forsvarer kjernefamilien og tør hevde at barn har og trenger en far og en mor.

Det fins fortsatt de, som mener det er viktigere å gå i tog 1. mai enn fylle gatene av halvnakne folk og en statsministerkandidat som danser tulling ned Karl Johan på ‘Gay Parade’. Hvorfor skal det heterofile flertallet som tolerer andres legning, men synes normalitet er ok, stigmatiseres og brunbeises? Jeg bare spør!

Ikke mye å velge mellom

Det er etter min mening tre saker som er særlig viktige og som burde oppta den norske velger. For det første en nødvendig gjenoppbygging av det nasjonale forsvaret og en forsvarspolitikk som ivaretar befolkningen og landets sikkerhet. Dernest et oppgjør med den destruktive globaliseringspolitikken som undergraver selvstyre og nærdemokrati og innebærer at vi stadig mister mer råderett over egen fremtid. Og for det tredje at den katastrofale befolkningspolitikken som er i ferd med å undergrave velferdsstaten og endrer landet for all fremtid, reverseres.

De etablerte partiene, med Høyre og Arbeiderpartiet i front, har sviktet på alle disse tre feltene. De har avviklet det nasjonale forsvaret. De har åpnet slusene for innvandringen. Og de vil ha Norge inn i EU i stedet for å reforhandle EØS-avtalen eller fremforhandle en handelsavtale slik vi hadde tidligere.

Sp er mot globaliseringen og er det eneste av de større partiene med en fornuftig forsvarspolitikk, men er like håpløst opportunistiske når det gjelder innvandringspolitikken. Frp har en fornuftig innvandringspolitikk, men er et neoliberalistisk parti som understøtter globaliseringen når det kommer til stykket. Det så vi da de satt i regjering og ekskluderte ledelsen i Oslo Frp. SV og Rødt er uansett ‘lost case’. Og de små tullepartiene for hysteriske særinteresser, MDG, Venstre og Krf, er verre enn noen. Det er med andre ord ikke mye igjen å velge mellom.

Stem MDG, Venstre og Krf under sperregrensen

I mangel på fornuftige alternativ er det forståelig at mange kan fristes til å vise sin protest ved å la være å stemme. Men om du er mot globaliseringspolitikken og kritisk til innvandringspolitikken og utstrakt misbruk av asylinstituttet, er ikke det særlig lurt.

Da bidrar du til å øke sannsynligheten for at MDG, Venstre og Krf kommer over sperregrensen og vri regjeringens politikk ytterligere noen hakk mot enda mer globalisering og innvandring. Jo lavere valgdeltakelse, jo lettere blir det for tullepartiene å komme over sperregrensen på 4% og dermed kunne utnytte mindretallsparlamentarismen til å få politisk innflytelse som vippepartier langt over antallet stemmer skulle tilsi.

Så uansett hvor frustrert du er over tingenes bedrøvelige tilstand, bruk din stemme, om ikke annet enn for å gjøre det vanskeligst mulig for MDG, V og KrF å komme over sperregrensen.

