Han sier at eiendomsprisene er lavere der og at områdene har bruk for arbeidsplasser.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen sier det er sløsing med fellesskapets ressurser at over 4 000 av statens arbeidsplasser ligger midt i sentrum.

– Bare langs Karl Johans gate er det 500 arbeidsplasser i direktorater og tilsyn. I kjøpesenteret Paleet finner vi for eksempel Jernbanetilsynet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Litt lenger nede i paradegaten har Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sitt Oslo-kontor, mens Landbruksdirektoratet har kontor i Stortingsgaten et steinkast unna, skriver han i Nettavisen, og sier at her er det mye penger å spare:

– Tall fra DNB Næringsmegling viser at kvadratmeterprisen er dobbelt så høy i sentrum av Oslo som på Økern og Løren nederst i Groruddalen. En så sterk konsentrasjon av statlige virksomheter midt i sentrum er unødvendig offentlig pengebruk, og bidrar til å presse prisene opp i sentrum.

Byrådslederen mener at de ikke trenger å ha kontor langs landets paradegate eller på innsiden av kjøpesentre. Han sier de bør flytte til Groruddalen og Søndre Nordstrand.

– Her har de tilgang til attraktive tomter, bra kollektivtransport og mange kompetente medarbeidere, men de sparer også skattebetalerne for store pengebeløp. Samtidig bidrar de på en positiv måte til å utvikle områder som vi vet trenger gode kompetansearbeidsplasser, sier han, og legger til:

– Det er jo ikke sånn at Groruddalen og Søndre Nordstrand først og fremst trenger levekårstiltak. De trenger gode arbeidsplasser.

Johansen skriver at det er på tide at vi tenker nytt om plasseringen av statlige arbeidsplasser.

