Riksantikvar Hanna Geiran vil ha klarere politiske prioriteringer for redning av kulturminnene.

Ekstremvær, økt havnivå og tinende permafrost truer norske kulturminner. Nå slår Riksantikvaren alarm, skriver Klassekampen

– Vi har en bygningsarv som er helt unik, med middelalderbygninger fra 1100-tallet og fram til i dag, som vi plikter å ta vare på for framtidige generasjoner, sier riksantikvaren.

– Vi vet at et fuktigere klima gir mer sopp og råte som angriper treverk i gamle trebygninger. Vi har også sett at økt fare for flom kan gjøre at vi mister arkeologiske kulturminner, sier Hanna Geiran.

