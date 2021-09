annonse

«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.»

Slik starter bibelens skapelsesberetning, og de siste ukers debatt om milliardærer, verdiskaping og trusler om flyttemelding har fått nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen til å tenke på disse ordene. Hun sier at for å skape verdier trenger man, ifølge økonomisk teori, tre ting. Arbeid, kapital og naturressurser.

– Arbeid innebærer alt som gir mennesker skapende kraft, fra god helse til utdanning. Kapital er alle former for ikke-menneskelige redskaper i produksjon, det være seg en plog eller en datamaskin, og i overført betydning pengene som brukes til å investere i disse produksjonsmidlene. Naturressursene er det som produseres av naturen og økosystemene, enten fornybare eller ikke-fornybare, skriver hun i Klassekampen, og sier noen ord om kapitalister:

– Milliardæren, den kloke, djerve mannen som i deler av norsk politikk er selve helten i historien, har ingen selvsagt plass i denne likningen. Det at vi trenger kapital betyr ikke at vi trenger kapitalister.

Sneve Martinussen skriver at investeringene like gjerne kan komme fra fellesskapet, og det gjør det også når vi bygger jernbane og sykehus. Hun sier at du kan ikke se på en hammer om det er hensynet til privat berikelse eller hensynet til samfunnet som var intensjonen da hammeren ble kjøpt.

– Likevel blir vi fortalt at det er milliardærene vi skal takke for jobben vi går til, for skatteinntektene og velstanden. Han som investerer sin kapital med mål om egen fortjeneste blir framstilt som selve skaperen i samfunnet, som om vi alle hadde gått rundt uten mål og mening dersom ingen gudeliknende skikkelse ga oss retning, skriver hun, og legger til:

Det er ikke milliardærer som skaper arbeidsplasser, det er arbeid som skaper milliardærer. De som er rikest i Norge er det fordi de eier arbeidsplassene til veldig mange mennesker, som hver dag går på jobb for å skape verdier for sine eiere.

Marie Sneve Martinussen mener at uten naturen mister vi grunnlaget for selve verdiskapningen.

– Det er en grunn til at Gud skapte naturen før hun skapte mennesket, og at hun ikke engang på den syvende dag tok seg tid til å skape milliardærene.

