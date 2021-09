annonse

Det er olje det går i, eller stopp i olje og innføring av grønne løsninger.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski har fått blod på tann etter at regjeringen vil stramme inn på oljeskatten. Hun ser på det som et skritt i riktig retning, men det er ikke nok. SV vil også kreve produksjonsavgift og en omstillingsavgift, sistnevnte skal øremerkes til omstilling av oljerelatert industri til det grønne skiftet. Hun lover også krav om økt CO₂-avgift og stans i oljeleting.

– Nå starter forhandlingene med Ap og SV til høsten et helt annet sted enn de gjorde i går morges. Vi skal ha disse endringene gjennom. Det er helt uforsvarlig om Ap og Sp går inn for noe annet, sier hun til Dagsavisen, og vil ha stopp i subsidier av oljebransjen:

– Det er et stort skritt å ta for dem, men jeg håper disse partiene erkjenner at vi ikke lenger kan subsidiere oljeindustrien. Vi må trappe ned skattefordelene og øke kostnadene for å produsere på norsk sokkel. Det er det som gjør at vi kan få stengt felt og forhindre utbygging av ulønnsomme felt, sier Kaski.

Det er valg om knappe to uker, og meningsmålingene viser at det kanskje blir en rødgrønn seier. Men det blir nok ikke flertall for Ap og Sp alene, så de må søke støtte hos SV, mulig også enten Rødt eller MDG.

– Det er vi som er garantisten for at et rødgrønt flertall kan binde Ap og Sp til å samarbeide med venstresida og et klimaparti. Det verste som kan skje for klimaet er hvis fossilkameratene finner flertall sammen. Vi må binde dem opp, og da trenger vi et sterkest mulig SV, sier hun, og legger til:

– Vi stiller ikke ultimatum før forhandlinger. Vi er mest opptatt av sluttresultatet, at vi får gjennomslag for en klimapolitikk og oljepolitikk som kutter utslipp.

