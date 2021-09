annonse

Mannen i 50-årene som er siktet etter skytingen på Trosterud i Oslo i forrige uke, løslates fordi mistanken mot mannen er svekket.

– På bakgrunn av etterforskningen, den siktedes forklaring, at vi har ettergått hans forklaring og annen etterforskning, mener vi nå at mistanken mot den siktede er svekket og at det ikke er grunnlag for å fengsle ham.

Det sier Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, til NTB.

Mannen i 50-årene ble pågrepet tirsdag og avhørt om skyteepisoden på Trosterud natt til onsdag i forrige uke. To unge menn ble funnet henholdsvis skadet og alvorlig skadet etter at en ukjent person løsnet skudd mot dem.

Skulle fengsles torsdag

Mannen, som ikke er kjent for politiet fra tidligere, skulle fremstilles for varetektsfengsling torsdag, men politiet har altså nå besluttet at han skal løslates.

– Jeg kan ikke gå detaljert inn på hva som gjør at mistanken mot ham nå er svekket, og heller ikke grunnlaget for at han først ble pågrepet, sier Metlid, som også forklarer at det er et teknisk spørsmål rundt hvorvidt siktelsen skal frafalles.

De fornærmede og pårørende i saken er orientert om løslatelsen. De fornærmede regnes fremdeles som alvorlig skadd, men er våkne og er avhørt av politiet.

Metlid sier at politiet prioriterer saken høyt.

– Vi er ute i området på Trosterud, og vi forstår at dette vil skape uro og bekymring. Vi vet at det er en sak som opptar alle som bor i området, og vi etterforsker saken for fullt, sier hun, og oppfordrer alle som kan ha informasjon om skyteepisoden til å ta kontakt med politiet.

Hun sier at politiet ikke har noen konkrete mistenkte på det nåværende tidspunkt, men at etterforskningen pågår for fullt.

Mannens forsvarer, advokat Celine Krogh Fornes, sier til Avisa Oslo at mannen «står fast ved at han ikke knytter seg til hendelsen og at han ikke erkjenner straffskyld».

