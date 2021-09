annonse

England ble møtt med høylytt buing da de gikk ned på kne før avspark i kampen mot Ungarn torsdag.

Da England knelte til støtte for den selverklærte marxistiske organisasjon Black Lives Matter, stod det ungarske laget oppreist.

På tribunen buet de over 60 000 tilskuerne.

Huge boos from the Hungary supporters as England players take the knee #HUNENG pic.twitter.com/gwKy8naFsF

