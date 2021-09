annonse

17 år gammel gutt avtalte med sin far at han skulle ta hele skylden for drapet på moren.

En torsdag morgen i september i fjor ble en 44-årig kvinne drept i Randers i Danmark. Kvinnens sønn stakk henne flere ganger med en kniv i hodet, i halsen og på kroppen. Motivet for drapet skal ha vært at hun ikke var rettroende muslim. Det skriver danske TV 2.

Den 17 år gamle gutten var imidlertid ikke alene om drapet, ifølge tiltalen, som nyhetsbyrået Ritzau har fått tilgang til. Både sønnen og hans 60 år gamle far, som var gift med kvinnen, er tiltalt for mordet.

Nøye planlagt

Det fremgår av tiltalen at 17-åringen og hans far nøye hadde planlagt drapet i en lengre periode. De hadde en plan om at den 17 år gamle gutten skulle påta seg skylden for drapet alene, både overfor familien og danske myndigheter.

Motivet var blant at kvinnen var vantro, og at hun ikke ville overdra en eiendom til sin mann.

– De tiltalte planla og utførte drapet fordi de fant, at (den drepte kvinnen, red.anm.) var ikke-rettroende muslim og dermed vantro, og fordi (kvinnen, red.anm.) nektet å overgi et skjøte på en eiendom (til den 60 år gamle mannen, red.anm.), heter det i tiltalen.

Afghanere

Det er flere skjerpende omstendigheter rundt drapet, som for eksempel at drapet er utført på bakgrunn av kvinnens religion, som har en egen juridisk paragraf i dansk straffelov.

Familien kommer fra Afghanistan, og 17-åringen kom til Danmark sammen med sine foreldre.

Både far og sønn risikerer å bli utvist fra Danmark for alltid.

60-åringen nekter straffeskyld. Sønnen erkjenner seg delvis skyldig.

Rettssaken er berammet til 8. november.

