Torsdag kveld publiserte DN en lang artikkel om en WhatsApp opprett i 2016 av investoren Øystein Stray Spetalen. DN skrev nederst i artikkelen at «Administrator av «Politikk», Øystein Stray Spetalen, ønsker ikke å bidra til denne artikkelen».

Saken var imidlertid at Spetalen leverte et tilsvar, men krevde at hele tilsvaret skulle publiseres eller ingen av delene. Dette nektet redaktør Gry Egenes i en korrespondanse Resett har fått tilgang til. Dermed ble ikke Spetalens tilsvar tatt med.

Nettavisen har fredag også publisert Spetalens fulle tilsvar.

DN skrev først at Spetalen ikke ønsket å bidra. Dette er nå endret til at han «har valgt å ikke gi kommentarer til denne artikkelen».

Slik lød Spetalens tilsvar som DN nektet å publisere:

«Dagens Næringsliv har fått tilgang til en lukket WhatApp-gruppe, enten ved ulovlig hacking eller at en av deltagerne har videresendt innholdet fra en lukket gruppe. Gruppen ble opprettet i 2016 og har over 10.000 innlegg om vitenskapelig forskning, klimautfordringer, politikk og noe satirisk humor. For å sette enkeltpersoner i et dårlig lys klippes og limes det i beste DN-stil ved at løsrevne sitater blir tatt ut av kontekst.

Innleggene er delt i et privat, lukket forum. Dersom Dagens Næringsliv mener de er kritikkverdige i et privat forum, hvorfor da publisere dem offentlig? Det er som å stjele private brev og sette innholdet på trykk i avisspaltene. DN mener dette er god underholdning, men det er som å stjele andres brev og publisere private samtaler. Dagens Næringsliv har en lang historie med tyveri av informasjon og kjøp av informasjon av kriminelle. Journalist Jakob Schultz sin kriminelle handling hvor han ulovlig tok seg inn i en rettssal i Oslo tingrett, og rappet dokumentene til partene i en rettssak er et del av virksomheten som DN mener er akseptabel.

Et slikt anslag mot rettssikkerheten burde resultert i avskjedigelse, men i stedet har DNs ledelse nå fått samme journalist til å stjele innholdet fra private samtaler og korrespondanse også til denne saken. Tyveriet kunne forsvares dersom det var informasjon av stor samfunnsmessig betydning som ble hentet ut, men satire og private vitser kan neppe karakteriseres slik. Er det samtidig tilfeldig at saken kommer nå like før valget? Har avisens politiske redaktør, Fridtjof Jacobsen, rett og slett snakket med sin samboer AP-topp Jette Christensen og sine felles AP som i lang tid har ønsket omtale av WhatsApp-gruppen?

Det er velkjent at mange i Arbeiderpartiet, hvor Jacobsens samboer er sentral, er svært indignert av WhatApp-gruppen. Er saken rett og slett spunnet ut av andre og vandret inn i DNs redaksjonen? Hvorfor ellers bruke fete typer på å henge ut mennesker med et annet tankegods enn mainstream Ap-politikk? Hvorfor er det under Jacobsens politiske ledelse at DN nå lanserer konspirasjonsteorier om at medlemmer i en WhatsApp-gruppen skal ha plantet drittpakker om Jonas Gahr Støre i norske medier? Jeg bare spør. Diskusjonen fortsetter på WhatsApp-gruppen. Om noe går som en and, så er det en and.»

