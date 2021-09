annonse

En mann i 20-årene ble knivstukket på Grønland Torg. Flere personer løp fra stedet.

Politiet ble varslet om saken rundt klokken 0.30 natt til fredag, skriver NTB.

– Vi har anholdt flere personer som vi mener er aktuelle og kan ha hatt tilknytning til hendelsen, lød oppdateringen kort tid etterpå.

Den skadde personen ble kjørt til sykehus, og skadeomfanget er ukjent.

– Fornærmede var bevisst hele veien til sykehuset, opplyser operasjonssentralen.

Avisa Oslo skriver at det er tre personer er anholdt. Innsatsleder Brian Skotnes uttaler at politiet ikke vet hvem av tre er de som sto bak knivstikkingen, men at de forsøker å finne ut av dette. De har sperret av et større område, inkludert krysset mellom Motzfeldts gate og Grønland.

