annonse

annonse

Politiet har pågrepet en mann i 50-årene fra Haugalandet.

De har siktet han for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og han har status som mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000, skriver NTB.

Den siktede var involvert i den tidligere etterforskninger av Tengs-drapet, men når har politiet innhentet nye opplysninger. 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet 6. mai 1995 på Karmøy.

annonse

Siktede erkjenner ikke straffskyld. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, hun ble funnet ved Bore kirke i Klepp kommune 26. oktober 2000.

– Det har vært to uavhengige etterforskninger av drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Det har likevel vært naturlig for politiet å se etter eventuelle sammenhenger. Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, var i Stavanger i tidsrommet da Tina Jørgensen forsvant. Dette sammenholdt med andre opplysninger i saken, gjør at han har fått status som mistenkt. Han er avhørt i saken og erkjenner ikke straffskyld, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

Han skal fremstilles i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes fredag klokka 14. Politiet vil be om fengsling i fire uker med alle restriksjoner. Advokat Stian Kristensen er oppnevnt som hans forsvarer.

annonse

– Det jeg kan si er at han nekter straffskyld. Og så kan jeg si at han opplever det som en sjokkartet opplevelse å bli siktet og dratt inn i disse to sakene. Og at han har det vanskelig, sier advokaten til NTB.

Birgitte Tengs fetter dømt for drapet på sin kusine. Han ble frikjent i lagmannsretten, men ble dømt til å betale oppreisning til foreldrene i en sivil sak. Saken endte opp i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som i 2003 dømte den norske staten til å betale erstatning til fetteren.

Tina Jørgensen tidligere kjæreste ble først siktet for drapet, men denne siktelsen ble frafalt. I 2015 ble fire menn siktet for drapet, men siktelsen ble frafalt.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474