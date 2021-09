annonse

Vurderer å bryte kontraktene. Det kommer frem en felles uttalelse fra sponsorene til hopplandslaget.

– Sponsorene håper det er mulig å legge prestisjen til side, rydde opp og komme til enighet på en slik måte at det begrenser skadene Skiforbundets håndtering har bidratt til. Det vil være til det beste, både for NSF, hopperne, sponsorene og hele Idretts-Norge. Uten en slik enighet vil undertegnede sponsorer vurdere å trekke støtten som nå gis til hopplandslaget gjennom NSF, og se på alternative ordninger for å støtte utøverne for sesongen 2021/22. Sponsoravtaler som skal reforhandles etter kommende sesong vil da ikke bli fornyet, heter det i brevet.

De seks sponsorene (Eterni Group, HELP Forsikring, LO, Lundin, Nammo og Scantrade) oppfatter hele saken som skadelig for alle parter, melder NTB.

– Vi synes denne saken er bekymringsverdig og har hatt møter med partene for å få en bedre forståelse av situasjonen, som vi oppfatter som skadelig for laget, hoppsporten og for sponsorene.

Tap av omdømme

Sponsorene konstaterer at partene ennå ikke har kommet til enighet. De skriver at hoppsporten har stolte tradisjoner her til lands, og at hopplandslaget støttes av en gruppe engasjerte sponsorer som har bidratt med midler og kunnskap for at utøverne skal kunne prestere best mulig.

– Slik vi ser det, er vi nå i en situasjon der man risikerer at hopplandslaget mister sin ledelse og trener, og at alle involverte parter taper omdømme. Som en bredt sammensatt gruppe sponsorer svarer vi til et mangfold av interessenter – fra eiere, medlemmer, kunder og ansatte rundt om i hele Norge, og vi har alle et viktig ansvar for å påse at verdigrunnlaget i aktivitetene vi støtter er i tråd med våre egne selskaps- og organisasjonsverdier, skriver sponsorene.

Uheldig

Sponsorene skriver at de har observert en håndtering som de har vanskeligheter med å stille seg bak.

– For oss som sponsorer er Skiforbundets håndtering av denne saken åpenbart uheldig. Det er ødeleggende for Skiforbundets omdømme, og påvirker samtidig sponsorenes omdømme negativt. For utøverne er det også uheldig, både med tanke på oppkjøringen til årets sesong, og med tanke på det laget som Clas Brede Bråthen har bidratt til å bygge opp gjennom sin innsats for hoppsporten i en årrekke, heter det i brevet til Norges Skiforbund.

Norges Skiforbund mener at Bråten ikke har krav på ny kontrakt. Bråthen på sin side krever fast ansettelse.

