DN lagde en torsdag en sak en WhatsApp-gruppe i sin tid startet av Øystein Stray Spetalen. Guppen hadde 128 medlemmer da DN publiserte sin sak.

Etter DNs oppfatning var gruppen et skjult milliardærnettverk for å «ta knekken på Arbeiderpartiet og miljøbevegelsen».

«Ved utgangen av august var det 128 deltagere, hvorav et betydelig antall personer tilhører den norske finanseliten. 13 av gruppens deltagere er på bladet Kapitals oppdaterte liste over Norges 400 rikeste. I gruppen er det også advokater, skipsredere, noen utvalgte politikere og en del journalister og redaktører.»

Det kom også frem at Ole Eikeland, som er tilknyttet Nettavisen, samt Kapital-redaktør Vibeke Holth og undertegnede (Helge Lurås, Resett red. anm) var mediefolkene som var medlemmer. Dette avstedkom kritikk fra Trygve Aas Olsen som er fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk (IJ).

Medier24 skriver i en sak at Olsen stiller spørsmål ved at opplysningene som kommer frem i DNs sak ikke har kommet frem i offentligheten før, «ettersom flere mediefolk har vært medlem i WhatsApp-gruppen.»

– Jeg stiller meg undrende til hvorfor man ikke har publisert noe av det som kommer frem her, da det åpenbart er av offentlig interesse, sier Aas Olsen, når Medier24 tar kontakt.

Journalistene strømmer til

Men nå kan Resett «avsløre» at det skjer ting i WhatsApp-gruppen. Flere journalister har meldt sin interesse og blitt akseptert av gruppeadministrator Øystein Stray Spetalen. Både TV 2, Dagbladet og sent fredag kveld, NRK, har nå fått sine journalister innenfor. For TV 2 gjelder dette Finn-Ove Hågensen, for Dagbladet er det Johannes Fjeld og for NRK er det en person som kalles «Trygve».

I gruppa pågår det mer intens utveksling enn på lang tid. Og de alternative vinklingene på politikk, klima og utenrikspolitikk fortsetter. Ingen medlemmer har heller forlatt gruppa siden DNs «avsløringer».

Øystein Stray Spetalen var også på NRK Dax 18 fredag kveld og forsvarte aktiviteten. Han høstet applaus fra gruppa for det han gjorde.

– Dette var upartisk og bra arbeid fra NRK. Øystein klarte på en meget god måte å forklare hva denne gruppen egentlig dreier seg om, nemlig kritiske vurderinger av samfunnsutviklingen i Norge og verden forøvrig, skriver en av milliardærene.

Det antas at DNs «muldvarp» også fortsatt er medlem og forer gravejournalistene Jakob Schultz og Lars Backe Madsen med ny info om det som foregår av politiske konspirasjoner for å ta knekken på Arbeiderpartiet og miljøbevegelsen.

