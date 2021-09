annonse

annonse

Terroristen var opprinnelig fra Sri Lanka, og var kjent av myndighetene for sympatier og støtte til Den islamske stat.

Men det antas at han utførte terroren alene, skriver Jerusalem Post.

En mann angrep flere personer i en butikk i New Zealand. Seks ble skadet og tilstanden er kritisk for tre av ofrene. Terroristen ble skutt og drept av politiet, skriver NTB.

– Politiet har funnet mannen, og han er blitt skutt. Han døde på stedet, heter det i en uttalelse fra politiet.

– Det som skjedde i dag, var avskyelig, det var hatefullt, det var galt, sier statsminister Jacinda Ardern. Hun opplyser at knivstikkeren var en IS-inspirert srilankisk statsborger som kom til New Zealand i 2011.

Terroristen ble skutt og drept av politi som overvåket ham. Statsministeren sier videre at det ikke var juridisk grunnlag for å holde ham innesperret.

Et videoopptak fra stedet viser folk som løper ut av matbutikken i panikk.

#BREAKING: New Zealand PM #Ardern says the stabbing incident was a terror attack by a Sri Lankan man, who was inspired by #ISIS

The assailant stabbed shoppers before was shot dead by the police. #NewZealand #terrorattack pic.twitter.com/TjWm5fZrUL

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 3, 2021