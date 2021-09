annonse

Facebook-gruppen «Oljebrølet» tar helt av på Facebook.

Gruppen er knapt en uke gammel og allerede har over 230 000 medlemmer meldt seg inn. Facebook-gruppen er startet som en motsats til «Klimabrølet», som blant annet vil ha slutt på norsk oljeleting.

«Vi vil brøle mot ødeleggelsen av arbeidsplasser og utvikling. Olje er makt – hvorfor skal vi gi fra oss denne makten til f.eks. Kina og Russland?» står det i beskrivelsen til Oljebrølet.

De som styrer gruppen føler seg imidlertid utsatt for en svertekampanje av media etter at de knyttet gruppens medlemmer til rasisme. I et innlegg i gruppen skriver de at de nå ikke ønsker å uttale seg til journalister.

Imponert

Den voldsomme medlemsveksten har imidlertid blitt en stor snakkis.

TV 2-journalist Sturla Dyregrov mener Facebook-gruppen kunne blitt et stort parti om de gikk til valg.

– Hvis «Oljebrølet» hadde vært et politisk parti og fått stemmene til de 208.000 som har meldt seg inn i Facebook-gruppen siste uke, hadde det vært landets femte største parti. Ref valgresultat 2017. skriver han på Twitter.

