Den politiske kommentatoren Candace Owens ble nektet coronatest i Colorado, USA.

Ifølge henne selv skal grunnen ha vært hennes politiske synspunkter og at hun nekter å ta coronavaksinen.

Owens fikk tilsendt et brev av Aspen Laboratories som informerte henne om at timeavtalen for coronatesten var kansellert og at hun ville bli nektet service på grunn av hennes «aversjon mot maskepåbudet, og hennes mostand mot vaksinene», skriver Fox News.

«Vi kan ikke støtte noen som aktivt har jobbet for å gjøre denne pandemien verre ved å spre feilinformasjon, politisere og fraråde bruk av masker og aktivt avskrekke folk fra å motta livreddende vaksinasjoner», stod det i brevet.

Fox News-anker Tucker Carlson kommenterte det oppsiktsvekkende brevet i sitt program.

Carlson bemerket at det ikke har vært uvanlig at amerikanere med visse politiske tilhørigheter blir straffet og nektet service, men at dette sannsynligvis er en av de første tilfellene der en amerikansk statsborger blir nektet medisinsk behandling på grunnlag av dette.

Just finished my live on Instagram here: https://t.co/lPjhqVYaGO As promised— here is the email from the rabid activist declining to give me a test, plus my response to her. She clearly isn’t stable enough to work in health and is a danger to the Aspen community. pic.twitter.com/nV7xMGqVN3 — Candace Owens (@RealCandaceO) September 2, 2021

Owens har lenge vært en sterk motstander av coronavaksinene og uttalte i forrige måned at de var pur ondskap, og at hun aldri i livet skulle få en slik coronasprøyte i armen. Hun har også sagt at hun er stolt av å ikke være coronavaksinert.

Grunnen til at hun måtte ha en coronatest var hennes reisevirksomhet i USA i forbindelse med jobben.

– Dette handler ikke om helse lenger. Dette handler om politikk. Disse menneskene er sadistiske. De er sadister. De liker frykt. De liker å manipulere deg. De liker kontroll, sa hun i et intervju med Fox News.

.@RealCandaceO Joins Tucker Carlson To Discuss Being Denied A Covid Test Due To Her Political Views Candace: "This is not about health anymore. This is about politics. These people are sadistic. They are sadists. They like fear. They like to manipulate you. They like control." pic.twitter.com/tdQxeefNbh — The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) September 3, 2021

