Det er i «oljefylket» Rogaland at de kontrære resultatene fremkommer.

I målingen utført av InFact for Høyre, kommer det fram at Frp er det største partiet blant ungdommen i fylket. 1.042 personer er blitt spurt i målingen tatt opp 3. september.

For de mellom 18-29 år får Frp hele 23,3 prosent klart foran neste parti, som er Ap med 13,8 prosent, Høyre får 10,1 prosent.

– Dette ble jeg svært glad for. Jeg tar det som et signal om at ungdom liker vår støtte til oljearbeiderne, og at dette viser at unge i Rogaland skjønner hva som skaffer mat på bordet og tak over hodet, sier Roy Steffensen, stortingsrepresentant og listetopp for Frp i Rogaland, til NTB.

– Vi merker det unisont i alle aldersgrupper. Folk kommer til oss og er bekymret for jobbene i regionen, sier han.

For hele alderspennet er Høyre størst med 23,4 prosent, Ap får 20,8 og Frp får 17,8 prosent.

Også om man splitter opp menn og kvinner skjer det endringer. Frp er størst blant menn i alle aldersgrupper og får 23,4 prosent. Men hos kvinner i Rogaland skårer de bare 11,9 prosent.

