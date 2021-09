annonse

Sosiologen og Facebook-bloggeren Kjetil Rolness er ute og ironiserer over Dagens Næringslivs angivelige «avsløringer» av et skjult, innflytelsesrikt milliardærnettverk på en WhatsApp-gruppe. Han er heller ikke nevneverdig imponert over Aftenpostens måte å beskrive Facebook-gruppa Oljebrølet på.

«Sterke avsløringer i det som engang var borgerpressa: Sosiale medier blir brukt av folk på – hold deg fast! – høyresiden. De lager grupper der de – hold deg fast igjen! – ytrer seg politisk. Og de ytrer seg sterkt kritisk mot – hold deg fast med BEGGE hendene! – politiske motstandere,» skriver han på Facebook lørdag.

Innlegget hadde fått over 2000 reaksjoner etter kun få timer.

– I det ene tilfellet er gruppen lukket, og teller medlemmer som er rike. Da er det et “skjult nettverk” for milliardærer. Og sjokkerende nok: I denne gruppen kommer negative holdninger til Arbeiderpartiet og miljøbevegelsen til uttrykk. (En svært profilert kvinnelig aktivist slipper også til i samme gruppe med forsvar for miljøbevegelsen, men – er det ikke mistenkelig at hun deltar i dette nettverket?), skriver han videre og fortsetter:

– I det andre tilfellet, en FB-gruppe som teller 220.000 nordmenn – viser det seg at noen av moderatorene er eller har vært lokalpolitikere for FrP. Da er det partiet som “står bak” gruppen. En tidligere statsråd legger ikke engang skjult på sine skumle hensikter når han ytrer seg i gruppen: “Stem på de som våger fortelle miljøbevegelsen av oljå er viktig.”

Vanlig politisk engasjement?

Men hva er det egentlig som er avdekket? Rolness ser ut til å mene at det hele er temmelig uskyldig, ja, faktisk normalt demokratisk engasjement.

«Takk til Dagens Næringsliv og Aftenposten for å avdekke at det som ellers lett kunne framstå som politisk engasjement og demokratisk deltakelse, faktisk er noe farlig og skummelt. En særlig takk til førstnevnte avis som bruker 13 – tretten! – sider på saken.»

Rolness er i det ironiske hjørnet denne lørdagen og avslutter slik:

– Heldigvis har Norge noe som heter venstresiden, der det ikke finnes noen lukkede fora på sosiale medier, der ingen sier noe som ville tatt seg dårlig ut om det ble sitert i avisene, der ingen ønsker å “ta” politikere og debattanter de misliker, og alle bare vil hjelpe de svake og redde verden fra undergangen.

