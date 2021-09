annonse

Minipartiet Liberalistene mener det er på tide å gå tilbake til normalen.

Onsdag kom beskjeden fra regjeringen at de utsetter den planlagte gjenåpningen av samfunnet i september. Statsminister Erna Solberg mener det er nødvendig at flere vaksinerer seg før samfunnet går tilbake til normalen.

– Ytterligere åpning nå gir risiko for mer smitte. Den risikoen vil vi ikke ta når det er så kort tid igjen før alle voksne har fått muligheten til å beskytte seg med vaksine. Derfor blir vi stående på trinn 3 i gjenåpningsplanen, sa Erna Solberg under pressekonferansen onsdag.

– Der blir vi til flere er fullvaksinert og vi kan gå over til normal hverdag med økt beredskap, la Solberg til.

Viktigere med frihet

Nyheten ble ikke godt tatt imot av partiet Liberalistene, et av få partier i Norge som har gjort det til en valgkampsak å ville gjenåpne samfunnet og gå tilbake til normalen. Liberalistene er ikke representert på Stortinget, og fikk 0,2 prosent oppslutning i stortingsvalget 2017.

– La det være helt klart: Om du mener vi bør tilbake til normalen, da er Liberalistene partiet for deg. Vi har i månedsvis argumentert for en gjenåpning av samfunnet, for å lette de strenge inngrepene i det fredelige liv og for en rasjonell tilnærming til hvordan man kan ta vare på de utsatte gruppene uten at det går på bekostning av frihet, økonomi og den øvrige befolknings velvære, skriver Liberalistene på Facebook.

Vedlagt i Facebook-innlegget har Liberalistene lenket til en nyhetsartikkel hos NRK der en av partiets politikere, som også er kommuneoverlege, ble intervjuet av NRK i forbindelse med de strenge coronarestriksjonene.

Kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen uttalte til NRK at strenge coronarestriksjoner kan gjøre mer skade enn nytte.

– Hvis reglene er for strenge, kan man utfordre befolkningens tillit til autoriteter. Det gjør at folk protesterer og mister respekten for det som er bestemt. Det er ikke bra, sa Jan-Øyvind Lorgen til NRK.

Lorgen er selv kommuneoverlege i Eidskog og Grue, og har ansvar for smittevernet, og medlem av Liberalistene.

– Frihet er for meg viktig. For strenge restriksjoner kan gjøre mer skade enn nytte, sa Lorgen videre.

Det er ikke første gang Liberalistene kritiserer Erna Solberg for hennes pandemihåndtering. Forrige uke omtalte de den norske regjeringen som «ubrukelig i krisetid».

Vil stanse vaksiner på barn

Torsdag ble det også kjent at regjeringen vil fortsette vaksineringen av barn helt ned i 12-årsalderen. Mange har reagert på at regjeringen presser vaksiner på små barn.

En rekke fagfolk, deriblant leger og akademikere, har sammen med noen politikere signert et opprop mot «generell covid-vaksinering av barn».

I oppropet kreves det at all coronavaksinering av barn stanses, samt at fokus på styrking av immunforsvaret økes, og at «velprøvde» medikamenter til forebygging og tidlig behandling av covid-19 tilgjengeliggjøres.

– Ingen barn må utsettes for alvorlige bivirkninger fra covidvaksiner. Vi har ingen barn å miste. La barna være i fred, heter det i oppropet, som hittil er signert av tusenvis av personer.

