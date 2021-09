annonse

annonse

En mann i 60-årene er pågrepet og siktet for volden mot en AUF-er utenfor Samfundet i Trondheim etter partilederdebatten torsdag kveld, melder NTB.

Mannen ble pågrepet utenfor Vår frue kirke rundt klokken 19:30 i går kveld. Han ble løslatt lørdag morgen, men har fortsatt status som siktet.

Politiadvokat Trygve Angen sier til Adresseavisen lørdag at det etter politiets vurdering ikke er grunnlag for varetektsfengsling.

annonse

Mannen skal ha ropt «Breivik hadde rett. Dere skal alle dø» da han slo ned AUF-medlem Mathias Solli (20).

Han skal ifølge Adressa ha forsøkt å slå not en politibetjent i forbindelse med pågripelsen, skriver NTB.

Mannen er mistenkt for fire forhold: Kroppskrenkelse og hensynsløs atferd koblet til volden utenfor Samfundet, brudd på besøksforbud og vold mot offentlig tjenestemann.

annonse

Ifølge Angen er mannen en kjenning av politiet, og han skal ha vært tydelig beruset da han ble pågrepet. Han har ikke avgitt forklaring, og politiet vet derfor ikke hvordan han stiller seg til siktelsen.

Det var flere vitner til hendelsen torsdag kveld, deriblant tidligere AUF-ledere i Trøndelag, Julie Indstad Hole og Håkon Einarsve. Ifølge Angen vil vitneavhør bli sentralt i den videre etterforskningen.

Vitner har fortalt til flere medier at episoden startet da mannen hoiet og ropte på lang avstand før han kom bort til dem, og at det endte med at Solli ble angrepet da han ba mannen om å gå.

Både Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H) reagerte sterkt på det som skjedde.

Solberg understreket at det er uakseptabelt at folk blir utsatt for vold, hets og sjikane på grunn av sitt politiske ståsted, mens Støre påpekte at saken viser at ord og holdninger kan føre til handlinger.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474