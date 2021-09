annonse

annonse

«Håvard Strømsæther Østrem kritiserer Frp-veteran for å bruke ord som «klimafanatikere» i debatter. 24-åringen er redd unge kvier seg for å stå fram i kampen mot klimaendringene.»

Slik lyder ingressen på en oppsiktsvekkende NRK-artikkel.

Mens uttrykk som «klimafornekter» er gjengs språkbruk i norske medier om Carl I. Hagen og andre som stiller seg kritisk til en del av tiltakene som det tas til orde for i den hensikt å bekjempe det som foreløpig er spådommer om klimaendringer og deres konskvenser, er det visstnok verdt å lage en NRK-sak om om den trusselen som Carl I. Hagen utgjør når han omtaler de mest iherdige lobbyistene for klimatiltak for klimahysterikere, fanatikere og snakker om «klimareligionen.

annonse

Organisasjoner som Klimarealistene slipper knapt til i de etablerte mediene. Samtlige Stortingspartier har programfestet at klimaendringer er et problem. Men de enslige motstemmene er likevel et stort problem og kan skremme de unge.

– Når en offentlig person kommer med slikt ordbruk, kan det være med på å påvirke hva vi unge tør å gå ut med, sier Østrem, som går tredjeåret på juss ved Høgskolen i Innlandet.

NRK skriver at «Østrem mener Hagen er med på å neglisjere unges stemme. Han er redd mange ikke sier meningene sine høyt – i frykt for å få «hysteri-stempelet».»

annonse

Kvier seg

Østrem hevder over for NRK at han «ikke er en klimaaktivist, men at han ser på klimaendringene som en av våre største utfordringer fremover.»

– Men man kvier seg litt for å mene noe, når man blir møtt med at man er hysterisk og en fanatiker, sier han.

– Synd på ungdommen

Carl I. Hagen sier det er trist at «noen har så lavt nivå for å akseptere uttrykk».

– Er det noen det er snakket stygt om opp gjennom årene, så er det jo meg. Jeg har tålt en masse og tar det med knusende ro, sier han til NRK.

– Det er Greta Thunberg og andre som gjør ungdommen engstelig, ikke meg. Jeg unnskylder ungdommen. Jeg synes synd på ungdommen som blir lurt trill rundt, og som blir engstelig uten grunn. Det er ikke deres skyld, sier han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474