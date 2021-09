annonse

Nesten 6.000 islamske jihadister har overgitt seg i det nordøstlige Nigeria de siste ukene, sier landets militære.

Det dreier seg om det største masseavhoppet fra Boko Haram siden opprøret startet for tolv år siden, og følger etter at Boko Haram-lederen Abubakar Shekau ble drept i mai.

Shekaus kontroll over Boko Haram var allerede svekket etter at en gruppe ved navn ISWAP brøt ut og ble stadig sterkere.

Masseavhoppet setter myndighetene i delstaten Borno i en vanskelig situasjon. Det er bare plass til 700 personer av gangen i avradikaliseringsprogrammene som er iverksatt.

Mange av geriljaens ofre reagerer også negativt på at tidligere Boko Haram-soldater tilbys amnesti etter avradikaliseringen, der de lærer seg et yrkesfag.

– Vi må velge mellom en krig uten ende og forsiktig å ta imot de overgitte terroristene, noe som er svært smertefullt og vanskelig for alle som har mistet sine kjære, vanskelig for oss alle, også for hæren som har mistet kolleger, sier Bornos guvernør Babagana Zulum.

Boko Harams kamp for en islamsk stat i det nordlige Nigeria har kostet om lag 40.000 mennesker livet i Nigeria og nabolandene. Over to millioner mennesker er sendt på flukt i området.

