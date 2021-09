annonse

annonse

En ung mann iført en AUF-genser ble nylig slått ned av en mann som skal ha ropt «Breivik hadde rett. Dere skal alle dø.»

Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalte etter hendelsen at han var sjokkert, men ikke overrasket. AUF kritiserer politiet for ikke å ha gitt bedre beskyttelse til organisasjonens medlemmer og for å ha bedt dem om å dra hjem dersom de følte seg truet.

Politisk motivert vold er uakseptabelt, og vi får håpe at mannen som slo ned AUF-eren, blir pågrepet og straffet. Det er også uakseptabelt at politiet ikke beskytter lovlig politisk virksomhet, men oppfordrer folk som føler seg truet, til å dra hjem.

annonse

Les også: Den terror-tatte palestineren: Ble han hentet til Norge av Arbeiderpartiet? (+)

Når Støre og AUF fordømmer angrepet på AUF-eren og kritiserer politiet for ikke å beskytte AUF-aktivistene, kaster de imidlertid sten i glasshus. Ingen norsk politisk organisasjon – med unntak for mikroskopiske miljøer langt ute på høyresiden – har et så uavklart forhold til politisk motivert vold som AUF. Og ingen norsk organisasjon har gjort så mye for å legitimere politisk motivert vold som AUF.

Å bli slått ned fordi noen ikke liker ens meninger er hverdagskost for islamkritikere som SIAN-aktivistene. De mest fremtredende av SIAN-folkene har blitt slått ned utallige ganger. SIAN-folkene forhindres også i å utnytte sin grunnlovsbeskyttede ytringsfrihet av aggressive og voldelige motdemonstranter – og av et politi som sier at det ikke har ressurser nok til å beskytte dem.

annonse

Les også: Listhaug hardt ut mot Aps innvandringspolitikk i Resett-intervju: – Under Stoltenberg var de til å stole på (+)

Har noen hørt Støre eller AUF kritisere at SIAN-aktivistene på denne måten utsettes for politisk motiverte trusler og vold, eller at politiet ikke klarer å beskytte lovlig politisk virksomhet?

Faktisk opptrer AUF på en måte som vanskelig kan karakteriseres som noe annet enn legitimering av politisk motiverte trusler og voldshandlinger.

Under motdemonstrasjonene knyttet til SIANs aksjoner opptrer AUF-ere sammen med skrikende og voldelige islamister. AUF-erne deltar ikke i forsøk på å bryte politisperringene og fysisk å angripe SIAN-folkene. Og i motsetning til islamistene roper de kanskje heller ikke at SIAN-folkene skal drepes. Men ved sin tilstedeværelse legitimerer AUF-erne de politisk motiverte truslene og voldshandlingene SIAN-folkene utsettes for.

Arbeiderpartiet har som mål å vinne innvandrerbefolkningen. Og som en del av disse bestrebelsene velger Ap-folk og AUF-aktivister å lukke øynene for negative sider ved islam, inklusive trusler og vold mot islamkritikere. Arbeiderpartiets flørting med islam går så langt at den omfatter lefling med voldelige islamister. Arbeiderpartiet lefler med politisk motivert vold.

Eller hva med AUFs deltakelse i Palestina-demonstrasjoner? «Død over jødene!» og andre slagord som får en til å tenke på Hitler-Tyskland, står det på bannere og ropes det under disse demonstrasjonene, slik AUF selvsagt er klar over. Like fullt deltar AUF i demonstrasjonene. Er ikke det å legitimere politisk motivert vold?

Det er utenkelig at politiske partier og ungdomsorganisasjoner på høyresiden skulle delta i demonstrasjoner sammen med Den nordiske motstandsbevegelse eller rope slagord til støtte for høyreorienterte terrororganisasjoner. AUF, derimot, deltar i demonstrasjoner sammen med voldelige islamister og grupperinger som beskriver jødene som ikke-mennesker og krever at de utslettes.

Hvem er det som legitimerer politisk motiverte trusler og voldshandlinger, Støre?

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474