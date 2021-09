annonse

Det kommer noe motstridende meldinger, men motstandsbevegelsen som har holdt dalen innrømmer at situasjonen er «vanskelig».

Lederen av gruppa som kjemper mot Taliban i Panjshirdalen, Ahmad Massoud, kunngjorde lørdag at han fortsetter kampen.

– Vi vil aldri gi opp kampen for Gud, frihet og rettferdighet, skrev lederen av Den nasjonale motstandsfronten på sin Facebook-side lørdag.

– Folket gir seg ikke og er ikke redd for trusler, skrev han videre og viste både til krigerne i Panjshirdalen og til kvinnene som demonstrerte mot undertrykkingen de frykter fra Taliban i Herat.

Taliban har samtidig vist videoer på sosiale medier hvor de melder om fremgang og erobring i dalen. Det ble spredt rykter om at motstandslederne hadde flyktet til utlandet.

Tidligere visepresident Amrullah Saleh, som hevder seg å være rettmessig midlertidig president etter Ghanis flukt, dro til Panjshir da Taliban tok Kabul 16. august. Han hevder i et videoklipp sendt til BBC at han fortsatt er i Afghanistan, men sier situasjonen er vanskelig og at de er under angrep av Taliban.

A video message sent to us @BBCWorld from one of the leaders of the anti-Taliban resistance, fmr VP @AmrullahSaleh2 who says they're under attack from terrorists and points the finger of blame at Pakistan. Pakistan of course deny they support Taliban forces #Panjshir #Afghanistan pic.twitter.com/w3e6GnrRXi

