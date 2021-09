annonse

På Resett hadde Christian Mikkel Dobloug et sannhets og maktopplysende, ja et kjempebra og avslørende innlegg under overskriften «Dramaturgien bak Senterpartiets fall».

Innlegget forklarte og synliggjorde propagandaens kraft, manipulasjon og uhyggelighet. Det belyser også TV2 som en simpel politisk operatør, finansiert av staten, en aktør som bevisst ødelegger et sant norsk demokrati. Gratulerer Dobloug, dette var både betimelig og viktig nå før valget. Og måtte alle lese dette, og ikke lenger la seg lure av propagandaen. Sp fortjener ikke et slikt råttent bakholdsangrep og uærlig politisk manipulasjon, for å ha sagt det helt tydelig.

Sp med sin balanserte leder, nasjonalisten Trygve Slagsvold Vedum, går langt foran både falske Jonas Gahr Støre og globalisten Erna Solberg. Deres respektive to partier fortjener ikke stemmer overhodet. Så farlige og unasjonale er de sammen blitt. Som kristen har jeg for lengst stemt PDK, for dets konservative forsvarslinje av både land og folk. Og Sp har heldigvis noe meget viktig til felles med PDK, nemlig kamp for nasjonal beredskap. Som uvettig er forsømt av de to ovennevnte globalistpartiene i lang tid.

Det er trist å erkjenne at demokratiet saboteres av krefter på venstresiden som kontrollerer mediene med jernhånd, i realiteten på basis av våre penger. Mest kjent og verst er NRK, styrt av en SVer som Erna sågar «forlenget» i sjefs-stolen i sin andre periode.

At en antatt borgerlig statsminister kan gjøre en slik gigantisk tabbe, er helt uforståelig. Hadde det skjedd på en Jonas-vakt, hadde det vært forståelig. Han og Ap utnevnte nemlig Gjermund Eriksen i hurten og styrten sommeren 2013 for å frata (den gang en sannsynlig borgerlig regjering) muligheten til å tilsette en mer balansert pro-Norge kandidat til selveste rikskringkaster-jobben.

Det må ha vært gjort ut fra ønske-hensynet til EU og globalisme og derved mer, ikke mindre innvandring, samt noenˋs toppjobb i FN-systemet sikret. Erna synes blindt å tro på FN. Der, sammen med sosialister og utopister i fleng, som skummer fløte overalt på ferden, mot et verdensdiktatur, en en-verden, Gud forby, hvorved noen gjennom menneskeforakt og bedrag slik kan berike seg.

Dersom jeg skal komme med en appell i stundens alvor, sier jeg til alle nåværende og tidligere Sp-tilhengere, fylk dere mann av huse til et voldsomt f o r Trygve-valg. Legg samtidig gjerne inn et ord til dem som prinsipielt har stemt KrF. Det partiet har vært, men er nå blitt kristenfolket sviktende. Velg til erstatning PDK med sin uredde formann, Erik Selle, som Oslo Symposiums kanskje fyndigste og beste taler nylig, en mann som står for sann konservativ kristendom.

Når riksmediene tildekker Selle, er han kanskje mindre kjent. Men se da opp deltagerlisten på Norge Idag og hør ham selv. En annen glitrende taler fra samme parti var Maren Anne Kruger. Enklere tydeligere kan behovet for nødvendig forandring knapt fremføres. Se og lytt selv, for en bedre fremføring av aktuell, kristen sannhet er vanskelig å oppleve. Og spesielt når venstre-siden nå har røpet sin forræderiske holdning om ikke å sette Norge først.

Selv sier jeg, med 83 års livs-erfaring (og som sto bak den saboterte 2013 boken Makt Myter Media), at turen er kommet til borgerlig samling og gjerne under Sp med statsministern. Hverken Erna eller Jonas er kvalifiserte, «itte på vilkår» slik Stomperud ville uttrykt det.

Så la oss spekulere litt over dette angrepet på Sp, som begynner å ligne prygel-angrepet på Carl I Hagen og FrP i hans tid.

Jeg mener sindige bønder og distrikts-Norge med Trygve «står i veien for Ap» ved dette veiskillet. Derfor forsøkes han presset ned, kynisk som noen er. Fordi Trygve er blitt en stabbestein i veien for Ap og Jonas, vedtatt på kammerset. For når Erna har dummet seg ut og savner helhjertet Høyre-støtte, etter 8 år som statsminister, blir det klart at venstresiden manøvrerer i intern kamp, det har de tidligere gjort.

For Ap er makt alltid viktigst. Spesielt for Støre, hans eneste og siste sjanse til å gå til topps. Han synes desperat og tar alle triks i bruk. At Sp standhaftig er dønn imot SV i regjering, er en annen sjofel Ap-grunn til å «grunnstøte» Trygve. Dette er et sjakkspill av den mest kyniske natur. Jeg stoler ikke et sekund på Støre, det gjør de fleste andre heller ikke. Men dessverre for Ap er han deres ene-kandidat nå rett før valget. Begge nestlederne er ubrukelige. Lederskapet har bestemt uansett hva andre sier og måtte mene, Trygve må gjøres liten, om ikke helt til en pygme.

Logikken er klar, la oss gjøre skam på uærlighet, frem Trygve som statsminister. Han er ikke islam-fremmende, som Ap, han kan sågar få til en mindretallsregjering. Det som er viktig, er at landet ikke fortsatt overstrømmes av innvandrere. Riksmediene søker desperat ikke å omtale Afghanistan og ikke å snakke om Stefan Løfven, som flykter som rotten fra det synkeferdige Sverige.

Den gamle kompisen til Støre. Snakk om krake søker make. Ulykken i Sverige, som her, er propaganda-makten, mediene latende seg falskt på folkets side. De hamrer på og tror på løgnen selv tilslutt. De smug-leser Resett og Document fordi de trenger å lære og å ta motstand. Den eneste måten vi andre kan «lese» riksmedienes taktikk på, er å se hva de ikke skriver. Makten ligger i et sosialistisk, statsstøttet apparat som gjør andre, og mindre sosiale medier til dverger som lett «drukner» frie nettsteder, en grusom udemokratisk slagside.

Folkens, la oss ta denne skjulte statsmakten på «fersken», ikke røp dere før valget, det er hemmelig av en god demokratisk grunn. Også til flaue Ap-velgere: Gi den arrogante ikke-arbeideren Jonas en lekse. Stem Trygve, og generelt gjør et godt protest valg. Det viktigste.

