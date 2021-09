annonse

La det være sagt med en gang: Det er helt på sin plass at mannen i 60-årene som angrep en 20-årig AUF-er i Trondheim blir pågrepet og siktet. Atferden er kriminell og må straffes. Men kontrasten til politiets behandling av anmeldelsen av volden mot Lars Thorsen og Fanny Bråten fra SIAN i Oslo for et par uker siden kunne ikke vært mer slående.

I tilfellet volden mot AUF-eren i Trondheim, hvor det som nå fremkommer er en sterkt beruset 60-åring som henviser til Breivik, blir det et hovedoppslag i alle Norges medier. Det får også statsministeren og Ap-leder Støre til å komme med fordømmelser og det trekkes linjer mellom «ord og handling» for å knytte hele høyresiden til volden til den berusede mannen.

Men i tilfellet angrepet mot Lars Thorsen og Fanny Bråten fra unge menn fra det venstreekstreme Blitz-miljøet på høylys dag i Oslo hvor det i tillegg finnes videobevis, henlegger politiet saken etter et par dager under henvisning til «bevisets stilling». Det politisk motiverte angrepet blir i tillegg ikke nevnt med et ord i noen av de etablerte mediene. Det er kun Resett som omtaler saken.

Les også: Har bilder og video av politisk motivert overfall på «gode nordmenn» – politiet henlegger etter «bevisets stilling» (+)

Ikke en eneste etablert politiker sier et ord som fordømmelse av angrepet mot to mennesker på vei hjem fra en politisk markering.

Slik forskjellbehandling er så grov at vi må kunne konkludere at det offentlige Norge har brutt helt sammen i sin forvaltning av lov, rett, demokrati og en opplyst offentlighet.

Hvis det ikke er likhet for loven, har vi ingen rettsstat. Det er rett og slett en skam.

