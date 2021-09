annonse

I menigheter finnes det tre typer mennesker: de sosiale, de rasjonelle og de emosjonelle.

Hvis vi ser på de grønnkledde, er det få rasjonelle, i alle fall i vanlig betydning, men det finnes de som tvinger seg til å legge om kostholdet for å redde dyr og klima. Eller som nekter å fly for ikke å ødelegge kloden. De klarer i alle fall å tenke konsekvenser. Der er det verre med de emosjonelle, de tror helt og fast på evangeliet om at skjærsilden skal koke kloden og at økosystemet vil kollapse. Disse er det vanskelig å snakke med, blikket flakker, ut av munnen kommer ordflommer, og det er lite som har vært innom hodet.

De sosiale tiltrekkes av at her er det muligheter. Det er mye penger og makt i det grønne, det være seg lukrative FN-jobber, jfr. Erik Solheim som for øvrig fikk fyken etter å ha reist verden rundt på første klasse og bodd på de flotteste hoteller og nå har blitt medlem av MDG.

Det er mange fine «muligheter» innenfor klima, så det er taktisk å slenge på litt klima om en skal spørre om penger. Det er i alle fall ikke lønnsomt å stå frem som en klimafornekter. Da blir en fort utestengt fra det gode selskap og kan også risikere å miste jobben.

Men det er alltid noen som ikke vil holde fred, de nekter å godta at kloden skal koke og at økosystemet vil kollapse. For å lukke munnen på slike klimafornektere må de grønne ta i bruk metoder fra antirasismen. De er eksperter på å kalle andre for rasist, fascist og nazist.

I fjor opprettet Knut Amundsen Facebookgruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet». Den ble på et øyeblikk veldig populær og har i dag 170 000 følgere. Men banner en så høyt i kirken så får en Faktisk.no på nakken. De gjennomførte ikke en «faktasjekk», men noe de heller kalte en «innsikt». De dreier seg om å ta mannen, ikke ballen:



– Grunnleggeren av den raskt voksende Facebook-gruppen har sammenlignet AUF med Hitlerjugend og kalt muslimer «vår tids nazister». En av administratorene har hetset statsministeren på Twitter, og har klare koblinger til den sterkt islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge.

Det hører med til historien at Faktisk vant i PFU, men det er kanskje ikke så overraskende, med tanke på deres eiere.

Når vi er inne på Faktisk, hadde de også en «analyse» om hvorfor Resett, HRS og Document er mer populære enn gammelmedia på sosiale medier. De kom frem til at delingen foregikk gjennom høyreekstreme og fascistiske grupper på Facebook. Det var årsaken til «populariteten». Selvfølgelig.

Så kan vi gå tilbake til forrige uke. Da var det en kvinne som så seg lei av det ensidige Klimabrølet og opprettet Facebook-gruppen Oljebrølet. I løpet av en uke fikk de 230 000 medlemmer, i sammenligning har klimabrølet knappe 4500 medlemmer. Gammelmedia kunne informere om at personen bak Oljebrølet hadde skrevet noe upassende på Facebook for fem år siden. Da var hun ute av dansen. Antirasistiske metoder er meget effektive.

Oljebrølet fikk også Twitter-kongen Eivind Trædals omtanke. Han kunne opplyse at en av moderatorene hadde vært medlem av diverse grupper på ytre høyre. Da trakk han seg, og Trædal ble intervjuet av NRK. Der er han veldig diplomatisk og har stor forståelse for at noen ikke vil nedlegge oljebransjen.

– Jeg tror ikke det først og fremst er kommunikasjon det handler om. Jeg tror det handler om at det å slutte å lete etter olje og gass, er et fryktelig tøft budskap for mange, sier bystyrerepresentant Trædal til NRK.

Frederic Hauge fra Bellona oppfordrer til boikott av Motvind Norge.

De skulle ha en demonstrasjon utenfor Stortinget. I august hadde de et arrangement i Agder og da ble en listekandidat fra Alliansen invitert. Dette fikk Ola Elvestuen fra Venstre til å boikotte Motvind Norge. Han sier at han aldri har støttet Motvind Norge, men skulle likevel delta for å presentere Venstres vindkraftpolitikk, skriver VG. Motvind la seg langflate og tok sterk avstand fra Alliansen. Da ville de andre politikerne delta.

En kan spørre hvorfor Hauge interesserer seg for hvem som deltar på møter. Kan det være at han selv sitter med millioner i verdier i det grønne skiftet? Han skal sammen med Agder Energi og Bjørn Rune Gjelsten bygge en gigantisk batterifabrikk i Arendal. Både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre kaller prosjektet spennende og er fornøyde med at det skaper mange arbeidsplasser.

Hva gjelder Resett er listen lang; kortversjonen er vel at det er et ormebol for klimafornektere, rasister og ikke minst alt det andre.

