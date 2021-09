annonse

Nå skal myndighetene i Italia ta stilling til om de skal påtvinge personer i Italia en vaksine.

Italias statsminister Mario Draghi sier nå at han vurderer å gjøre coronavaksinen obligatorisk for alle voksne.

Saken blir omtalt i dagens NRK, som fokuserer på at enkelte politikere har mottatt drapstrusler etter nyheten om vaksinetvang.

«Nyheten fra Draghi har oppildnet allerede misfornøyde vaksinemotstanderne. Etterforskere har begynt å granske en chattegruppe på appen Telegram, der drapstrusler mot utenriksminister Luigi Di Maio har haglet», skriver NRK.

På sosiale medier er folk rasende. Flere sammenligner den italienske statsminister med tidligere diktator Benito Mussolini, som ledet det italienske fascist-partiet under andre verdenskrig.

– Dette vil ende i flammer og sinne. Galskap. Folk er ekstremt forbanna her, skrev World Alternative Media på Twitter.

Currently in Italy. This will end with flame and fury. Insane.

People are already extremely pissed here.

— World Alternative Media (@WorldAltMedia) September 2, 2021