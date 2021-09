annonse

Blir det Trump-comeback i 2024?

Ifølge en meningsmåling gjort av Emerson College og offentliggjort denne uken, favoriserer amerikanske velgere tidligere president Donald Trump fremfor nåværende president Joe Biden i et hypotetisk presidentvalg i 2024.

Den nasjonale meningsmålingen, som ble foretatt mellom 30. august og 1. september 2021 og konsulterte 1200 registrerte velgere, presenterte respondentene med en serie hypotetiske presidentvalgscenarier for 2024.

Dataene viser at tidligere president Trump kommer foran president Biden med knappest mulig margin, 47 prosent mot 46 prosent.

Meningsmålingen spurte også respondentene om hvem de foretrekker av Biden og den såkalte «aldri-Trump»-republikaneren Mitt Romney. I dette scenariet har Biden en stor ledelse, med 42 prosent til Romneys 23 prosent.

Florida-guvernør, republikaneren Ron DeSantis, klarte seg bedre enn Romney, men endte fortsatt opp 12 prosentpoeng under enn Biden.

Meningsmålingens feilmargin er på +/- 2,7 prosent.

Som i 1912

At ingen av republikanernes kandidater presterte like godt som Trump i meningsmålingen, kan by på problemer for Det republikanske partiet om det ikke omfavner «trumpismen» ved neste valg.

– Historisk sett minner disse dataene meg om 1912, da Teddy Roosevelt ikke klarte å vinne den republikanske nominasjonen fra den gang president Taft og opprettet et tredje parti, som ødela de republikanske sjansene mot Woodrow Wilson, sa Spencer Kimball, direktør for Emerson College Polling, i en uttalelse.

– Disse dataene antyder at republikanerne enten vil at Trump eller en «Trumpisk»-kandidat skal være deres nominerte, eller så kan halvparten skille seg fra partiet, la han til.

Trump 2024?

Selv om tidligere president Trump ennå ikke har indikert at han vil stille som republikanernes presidentkandidat i 2024, har han uttalt seg om hva han mener stater bør gjøre for å reformere systemet før neste valg.

– Velger-ID er veldig viktig. Oppriktig talt, det er bedre å bruke papirstemmer enn alt annet man kan gjøre, sa Trump til Breitbart News 2. september.

– Jeg tror papirstemmer, samt at alle stemmer samme dag, ville være flott. Disse tingene ville rettet opp i valget, la han til.

