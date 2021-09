annonse

Ifølge en rapport gikk fire av ti mer på tur da koronaen rammet, og over 90 prosent ønsker å fortsette med flere friluftsaktiviteter også etter pandemien.

NTB skriver at Ipsos-rapporten «Friluftsliv og korona» viser at de viktigste grunnene til at folk har drevet mer med friluftsliv siden pandemien inntraff, er at de har fått mer tid og at naturen blir brukt som sosial arena.

Organisasjonen Norsk Friluftsliv overleverte rapporten til statsminister Erna Solberg (H) søndag da hun åpnet Friluftslivets uke på Trollvann i Oslo.

De viktigste årsakene til at folk tilbrakte mer tid utendørs under koronaen, er:

* De har fått mer tid i hverdagen.

* De har brukt naturen til å møte venner og familie der de tidligere ville dratt på besøk eller kafé.

* De har fått et sterkere behov for å være ute i naturen.

* De har brukt naturen til fysisk aktivitet som et alternativ til treningssenter som har vært stengt.

* De har fått mer fleksibel arbeids- eller skolehverdag og bestemmer mer over egen tid.

Å gå tur i naturen ligger øverst på listen over aktiviteter som folk sier de vil fortsette å gjøre mer av også etter pandemien. Deretter følger bading i sjøen eller et vann, sykle, bruke seilbåt eller robåt, spise måltid ute og overnatte ute.

62 prosent svarer at de har gjort mer av minst én friluftsaktivitet under pandemien.

Samtidig viser undersøkelsen at aktiviteter er ujevnt fordelt og at noen grupper har falt mer fra friluftslivet. Blant unge og lavt utdannede oppgir mer enn hver tiende nordmann at de har gått mindre på tur under pandemien.

