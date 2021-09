annonse

– Mange unge sitter igjen med et overfladisk og naivt syn på verden.

Det skriver Helene Asphaug (20) i en kronikk på NRK. Hun mener mange unge «pynter seg med politikk» og at de har «syltynt grunnlag for egne meninger».

Dette er de samme unge som mediene skriver at har så stort engasjement for klimaet og som er så bekymret. Asphaug er ikke imponert over sine jevnaldrenes kunnskapsnivå.

– Vi skryter ofte av hvor engasjerte ungdommen er. Spørsmålet er hvor dypt det stikker. Ofte ikke særlig dypt, spør du meg, skriver hun og hevder at ungdom hovedsakelig får nyhetene sine fra sosiale medier som Snapchat, Instagram og TikTok, men at det er sjelden de leser en hel sak i aviser.

«Jeg kjenner unge som møter på demo kun for å ta bilde til Instagram (…) De pynter seg med politikk på samme måte som de legger ut bilder av det nyeste antrekket i nøye gjennomtenkt positur, eller av kafébesøk med de helt riktige vennene», skriver studenten.

Hun mener de fleste unge ikke genuint bryr seg, men snarere poster ting for å virke «moralsk overlegne på sosiale medier.» De bruker politiske saker til å «trekke oppmerksomhet til seg selv. De synes det tar seg fint ut. At det er kult.» Det er blitt trendy å bry seg, å late som.

– Sosiale medier har gjort ungdom politisk dummere, hevder studenten.

– Gjelder folk i alle aldre

På NRK Ytrings Facebook-side har saken fått nesten 175 kommentarer så langt.

– Dette gjelder strengt tatt folk i alle aldre, skriver en.

– Det er ikke bare ungdom som er slik, også mange voksne som burde visst bedre kan gjøre slike ting. Det er jo så veldig in å være så moderne, jeg for min del har aldri skjønt poenget med å følge mote, men hos noen har det blitt det aller viktigste. Det teller mer enn å bruke hodet, skriver en annen.

– Styrker min mening om at stemmeretten slett ikke bør senkes til 16 år slik noen tar til orde for – Den bør heller heves til 20! Det er lett å la seg besnære av populistiske påstander og tilsynelatende gode argumenter, men farlig dersom en ikke evner å kontrollere sannhetsgehalten og se konsekvensene beslutningene får over tid. Det kreves både vilje og modenhet for å ta et fornuftig og begrunnet valg. Det gjelder uansett politisk ideologi.

