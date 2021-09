annonse

Sakte men sikkert avslører den russiske marinen hvordan den har til hensikt å bruke sitt siste strategiske våpen – en torpedo på størrelse med en buss med et enormt atomstridshode.

Poseidon-våpenet, beskrevet i U.S. Navy-dokumenter som en «interkontinental atomdrevet atomvåpenbasert autonom torpedo», vil kreve nye baser og fasiliteter. Nye satellittbilder fra skipsbyggeranlegget til den russiske marinen ved byen Severodovinsk, gir oss hint om hvor og hvordan den russiske marinen kan bruke de nye våpnene.

Satellittbilder fra Maxar tatt tidligere denne måneden og levert til United States Naval Institute (USNI) News, bekrefter at et russisk spesialskip, Akademik Aleksandrov, har ligget fortøyd til en nybygget kai ved skipsbyggeranlegget. Fartøyet ser ut til å ha en Poseidon-torpedo, eller en relatert surrogatlast, ombord.

Severodovinsk-anlegget ligger på den nordlige bredden av Dvina-elven ved Hvitehavet. Arbeidet med den nye kaia startet i 2018 og ble fullført i 2020. Akademik Aleksandrov har blitt observert der i juli og august. En stor bygning ble også nylig reist i tilknytning til den nye kaia, som skal være direkte relatert til Poseidon-testaktiviteter. Både den spesifikke bryggen og den tilhørende bygningen ser ut til å være knyttet til Poseidon, ifølge bildene.

Severodvinsk er anlegget hvor mange av Russlands mest avanserte ubåter er bygget og er allerede nært knyttet til Poseidon. Skipene og spesialbåtene som er involvert i tidlige tester har vært basert der. Ubåten Sarov (B-90) ble sjøsatt i 2007 og fremstår som spesialbygd for testing av store torpedoer som Poseidon. Den ligger til kai like i nærheten.

Ny strategisk trussel

Poseidon representerer en ny kategori strategiske våpen som endrer synet på atomtrusselen. Selv om spesifikasjonene til systemet er uvisse grunnet strengt hemmelighold, antagelser og feilinformasjon, forventes det at det nye våpenet vil operere på ekstremt store dybder og være svært raskt.

Systemet vil bli fraktet av en flåte med nye «moderubåter» designet for å romme de enorme torpedoene. Den første av disse, K-329 Belgorod, er for tiden basert rett over elven fra den nye bryggen. Ubåten gjennomgår sjøforsøk og er for tiden rigget for ekkoloddskalibrering. En annen Poseidon-kompatibel ubåt, Khabarovsk, er under konstruksjon i nærheten. Det forventes at totalt fire Poseidon-kompatible ubåter vil bli bygget, med operative patruljer som starter de neste årene.

