Bare 7000 tilskuere fikk se at Norge spilte uavgjort 1-1 da Nederland gjestet Ullevaal, men når Norge møter Gibraltar i morgen regner Fotballforbundet med at alle de 10.000 billettene som er blitt lagt ut for salg blir solgt.

Etter at bare 7000 tilskuere kom inn på Nederland-kampen, ble det åpnet for et maksantall på 10.000 til Gibraltar-oppgjøret imorgen..

– Det er 50 plasser igjen. De går nok ganske fort, opplyste billettansvarlig Merete Prestkvern i Norges Fotballforbund til NTB i morges..

Siden Norge greide 1-1 mot Nederland og slo Latvia 2-0 har Ståle Solbakkens lag kjempet til seg ti poeng og deler andreplassen med nederlenderne. Tyrkia topper med elleve poeng.

Senere i høst skal Norge spille borte mot Nederland og Tyrkia og hjemme mot Latvia og Montenegro. Kun puljevinneren er sikret VM-plass, men greier Norge å beholde andreplassen får de sjansen til å kvalifisere seg gjennom omspill.

Fem nordmenn må for all del unngå gule kort

Nikolas Neokleous (32) fra Kypros skal dømme VM-kvalifiseringskampen og fem norske spillere har allerede pådratt seg gule kort og må derfor holde seg på god fot med ham om de skal unngå å bli utestengt mot den viktige kampen mot Tyrkia i oktober. De norske spillerne som må passe ekstra godt på så de ikke pådrar seg flere gule kort er: Stefan Strandberg, Mohamed Elyounoussi, Morten Thorsby, Martin Ødegaard og Stian Gregersen.

Neokleous har aldri tidligere dømt en A-landskamp, men har dømt to internasjonale kamper, en EM-kvalifiseringskamp for U21-lag i Kosovo og en kvalifiseringskamp til conferenceligaen på Malta. På Ullevaal får han med seg assistentene Mikhael Soteriou og Marios Kalogirou, mens Georgios Nikolaou er fjerdedommer. Vasilis Dimitriou blir VAR-dommer, assistert av Khrysovalantis Theouli.

Målforskjellen kan avgjøre om Norge kommer til VM

Med målforskjellen 2-20 er Gibraltar «verstingen» i Europas VM-kvalifisering så langt, så det vil være en stor skuffelse for Norge om ikke den målforskjellen blir enda større etter morgendagens kamp. Til nå har nemlig Gibraltar sluppet inn fire mål i snitt, men mot Nederland måtte laget tåle sju baklengsmål. I sin bortekamp mot Gibraltar vant Norge 3-0.

Ved poenglikhet teller den totale målforskjellen først for å skille lagene. Derfor kan uttellingen i Gibraltar-kampen bli svært viktig for Norge.

