annonse

annonse

En 66 år gamle norskpakistaneren, som ble dømt til 21 års fengsel da saken gikk for Oslo tingrett i fjor høst, risikerer lovens strengeste straff hvis også lagmannsretten kommer fram til at han bestilte og fikk utført drapet på sin 40 år gamle kone.

Tingretten fant norskpakistaneren skyldig i både å ha bestilt drapet på kona i Lahore i Pakistan våren 2017, samt for hans medvirkning til drapsforsøk på to av kvinnens brødre.

Tingretten trodde ikke på mannens forklaring om at han ikke hadde noe med drapet å gjøre, men at hun ble drept i et oppgjør mellom to kjærester hun angivelig skulle ha hatt. Den 66 år gamle norskpakistaneren har bodd i Norge helt siden 1976 og er norsk statsborger, men i tingrettsdommen ble det, ifølge Aftenposten fremhevet at mannen var sterkt preget av pakistansk kultur og tenkemåte.

annonse

Borgarting lagmannsrett har satt av fem uker til ankesaken som begynner i morgen.

Av sakspapirene fremgår det at tiltalte har vært gift i Norge mange tiår, men at han i 2006 reiste til Pakistan og giftet seg med kone nummer to. Paret fikk to barn sammen.

– Han nekter fortsatt straffskyld. Det nye etter dommen i tingretten er at skytteren er dømt til døden i første instans i Pakistan, sier mannens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til NTB.

Norskpakistaneren er tiltalt for å ha bestilt drapet på sin 40 år gamle kone, som en lokal sikkerhetsvakt skjøt og drepte i Lahore i Pakistan i 2017. Sikkerhetsvakten har forklart at han skulle få 100.000 rupier for drapet, men påstår han bare fikk utbetalt 11.000 rupier, eller snaut 600 kroner etter dagens kurs.

annonse

Oslo tingrett mente mannens motiv lå i hans mistanke om at kona var utro, og at han mislikte at hun hadde overført felles eiendom til deres to barn i Pakistan.

I året som fulgte, skal tiltalte ifølge tiltalen også ha gjort en rekke forsøk på å stanse den pakistanske drapsetterforskningen mot seg. Dette skal ha skjedd blant annet ved at han skal ha tilbudt hoved-etterforskeren i saken en halv million rupier – cirka 26.000 kroner etter dagens kurs.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474