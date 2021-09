annonse

annonse

«If Skadeforsikring har lagt bærekraft inn i vilkårene. Industrikunder som ikke følger FNs bærekraftsprinsipper, kan bli bedt om å gjøre endringer – eller bytte forsikringsselskap.» Dette skriver selskapet i en pressemelding i dag.

– Vi ønsker å motivere selskapskundene våre til å følge UN Global Compacts bærekraftsprinsipper, sier Ifs toppsjef Morten Thorsrud.

UN Global Compact er et internasjonalt nettverk for næringslivet. Nettverket fokuserer ifølge pressemeldingen på 10 bærekraftsprinsipper innenfor menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og anti-korrupsjon.

annonse

De 10 bærekraftsprinsippene er blitt del av Ifs betingelser for industrikunder.

– De aller fleste kundene våre jobber allerede seriøst og grundig med UN Global Compact-prinsippene. Vi ønsker å vise at det er verdifullt å følge disse standardene, sier Thorsrud. .

Oppmuntrer kunder til å tenke bærekraft

annonse

If har etablert interne styringsgrupper for såkalt ESG-arbeid (Environment, Social and Governance).

– Fokuset vårt nå er på de store kundene våre. Det er viktig å understreke at dette ikke handler om at selskaper har dieselbiler i bilparken eller er leverandør til oljeindustrien. Det handler om menneskerettigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon, sier Thorsrud.

If oppgir at de foreløpig ikke har noen eksklusjonsliste over industrier eller land som er spesielt i faresonen.

– Vi har et ansvar for å veilede selskapene vi forsikrer. Vår rolle er å støtte og jobbe sammen med kundene, slik at de bidrar til bærekraft i regionene de opererer i, sier Thorsrud.

Kan bli kastet ut

I pressemeldingen heter det videre at hvis selskapsgjennomgangen viser at en bedriftskunde ikke opererer i tråd med UN Global Compact-prinsippene, vil «selskapet bli kontaktet og bedt om å se på situasjonen. Hvis kunden ikke ønsker eller er i stand til å gjøre endringer, vil selskapet i siste instans bli bedt om å bytte forsikringsselskap.»

– Selskaper som blir kontaktet, har selvsagt mulighet til å rette opp i situasjonen. Vi ser allerede at kunder som har fått merknad, gjør sitt beste for å forbedre seg, sier Thorsrud.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse