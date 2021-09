annonse

Sissener raser i et tilsvar til Hege Ulstein i Dagsavisen.

– Du går på stygge veier, Hege, skriver Sissener i Dagsavisen.

Det er en kommentar fra Ulstein som har fått investoren Jan Petter Sissener til å reagere.

«Milliardærer som menger seg med ytre høyre for å påvirke norsk politikk. Har vi ikke hørt om dette før?» skrev hun og langet ut:

«Der [I Spetalens WhatsApp-gruppe] finner vi en salig blanding av Norges aller rikeste menn, et representativt utvalg av finanseliten, samt kjente aktører fra ytre høyre: Resett-«redaktør» Helge Lurås, Christian Ringnes, Jan Haudemann-Andersen, Jan Petter Sissener, Arne Blystad, Mikkel Dobloug, Harald Moræus-Hanssen, Ola Mæle og Bjørn Maaseide – for å nevne et lite utvalg.»

Mange har «bidratt til finansiering det fremmedfiendtlige og konspiratoriske nettstedet Resett,» skriver hun. Hun påpeker at «så å si alle som ble nevnt i teaterstykket «Ways of Seeing», et teaterstykke som tok mål av seg til å «avsløre nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn», er med i denne gruppa.

Sissener er ikke glad for karakteristikken

– Ulstein runder av sitt groteske angrep med følgende: – Det er bra at ting som ikke tåler dagens lys, dras ut av mørket. Jeg velger å omskrive hennes sitat: – Det er trist at journalister manipulerer fakta, og drar dritten de selv har skapt ut i lyset. Burde det vært straffbart? spør han.

Sissener sier at hun har kastet seg på en såkalt avsløring fra Dagens Næringsliv om at 128 godt voksne personer fra alle samfunnslag og fra et bredt politisk spekter «snakker sammen».

– At Ulstein vrir og vrenger det til at jeg eller andre driver med «drittpakker» mot politikere er underlig. Fakta er ikke drittpakker, og våre politikere må og skal tåle å bli endevendt. Skal Ulsteins resonnementer legges til grunn, innebærer det at alt hun og hennes kollegaer i Dagsavisen driver med er «dritt- og skittpakker», skriver han, og legger til:

– Hege Ulstein driver en særlig stygg form for brunbeising i sin kommentar. Hun skriver at jeg menger meg med ytre høyre for å påvirke politikken.

Sissener skriver videre at Hege Ulstein har tråkket over en grense han hverken kan tåle eller akseptere.

