Det er blitt kjent at en 16-åring planla å utføre et terrorangrep. Gule mener at PST skulle tatt anholdt ham bakgrunn av mistanke om «radikalisering».

– I stedet lot de han bevege seg inn i alvorlige kriminelle handlinger. Det er en skandale, skriver forskeren fra Oslo Met i Dagbladet.

16-åring ble dømt til fem års fengsel, men et vitne fortalte i retten av PST hadde kunnskaper flere uker for arrestasjonen.

– Med andre ord kunne PST ha grepet inn lenge før dette ble en straffesak.

– I mediene og i rettssaken har det vært framstilt slik at dette kom brått på PST, som måtte handle etter at 16-åringen chattet om å bruke den nettopp framstilte giften. Men det viser seg at PST har holdt øye med guttens aktivitet på nettet over lengre tid, skriver Gule, og legger til:

– Allerede da fryktet PSTs forebyggere at denne gutten var på vei inn i ekstremismen uten at de grep inn. De fortsatte overvåkningen.

Han mener at ved å unnlate å gripe inn har PST latt en person bevege seg inn i alvorlige kriminelle handlinger.

– Nå sitter i realiteten PST med ansvaret for at en 16-åring kanskje får sitt liv ødelagt gjennom den alvorlige dommen. Det er slik at man må undre seg over hva PST har tenkt – eller om de tenker i det hele tatt?, spør han.

– Når PST får mistanke om såkalt radikalisering hos barn og ungdom, må de spørre om det kan være snakk om en påvirkningsprosess som må stanses før vedkommende har blitt trukket inn i ulovligheter.

Dagbladet har vært i kontakt med PST som ikke ønsket å imøtegå kronikkforfatterens påstander.

