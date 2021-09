annonse

Har måttet trekke historien. Norske Nettavisen gjenga de falske nyhetene og misforstår fortsatt saken.

Medisinen ivermectin har vist seg å være effektiv for forebygging og behandling av covid-19. En gruppe av verdens fremste eksperter i FLCCC har tatt til orde for ivermectin, men blir aktivt motarbeidet. Resett har tidligere skrevet om årsakene i artikkelen Dette er den sjokkerende historien om hvorfor Ivermectin ikke brukes mot Covid-19 (+).

Informasjon om ivermectin blir aktivt fjernet fra sosiale medier, og folkehelseinstitutt og legemiddelverk i USA og Europa tar ikke ivermectin inn på listen over godkjente behandlingsformer. Noen mener årsaken ligger i at nødgodkjenning av vaksiner kunne stått i fare dersom det var en godkjent medisin som virket. Ivermectin er ikke lenger på patent og er ekstremt billig. Den har blitt brukt på mennesker siden 1975 for å kurere blant annet elveblindhet. Den har ubetydelige bivirkninger og har blitt gitt i 3,7 milliarder doser så lang. Samtidig tjener legemiddelfirmaene enormt på salg av coronavaksiner.

Etter at den uvaksinerte komikeren og podkaststjernen Joe Rogan fikk Covid-19 forrige søndag og begynte på en hestekur som inkluderte ivermectin, har interessen for medisinen økt kraftig. Rogane hevdet han gikk fra å føle seg elendig til tre dager senere å føle seg «pretty f–king good».

Flere med helsefaglig bakgrunn har gått ut mot Rogan. Fordi ivermectin ikke skrives ut av mange leger og er motarbeidet til bruk mot Covid-19, har en versjon av medisinen som brukes i dyr, blitt påstått brukt av mennesker. Helsemyndigheter har grepet fatt i det faktum for å gi ut generelle advarsler for å diskreditere ivermectin og skremme folk fra å bruke den.

– Du er ikke en hest. Du er ikke en ku. Seriøst, alle. Stop, skrev FDA i en tweet nylig. (FDA er USAs svar på Legemiddelverket)

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4 — U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021

Mainstream-mediene sammen med de sosiale mediegigantene har tatt på seg oppgaven å understøtte myndighetene og legemiddelindustrien i å fremme deres versjon av sannheten rundt Covid-19 samt vaksiner. I over ett år ble informasjon og analyser som pekte på at coronaviruset lekket fra Wuhan Institute og Virology aktivt undertrykt i mediene, og det var kun fra sommeren 2021 at man åpnet opp og innrømmet at det var plausibelt. Angående effekten av ivermectin har man ennå ikke endret tilnærming. Ivermectin skal ikke omtales, er manges inntrykk. Og i den grad man omtaler det, er det i form av advarsel.

Det var derfor kanskje ikke så rart at mediene grep fatt i en historie som oppsto fra Oklahoma KFOR-TVnews om at lokale sykehus ble nedrent av kritisk syke pasienter som angivelig hadde tatt ivermectin. Kilden var en Dr. Jason McElyea.

Flere medier plukket opp saken inkludert Rolling Stone magasinet, MSNBC,New York Daily News, Newsweek, The Guardian, og Insider. I Norge plukket Nettavisen opp historien.

– Pasienter tar overdose på ivermectin og fyller opp rurale Oklahomas sykehus og ambulanser, tvitret MSNBC-ankeret Rachel Maddow.

"Patients overdosing on ivermectin backing up rural Oklahoma hospitals, ambulances" "'The scariest one I’ve heard of and seen is people coming in with vision loss,' he said."https://t.co/P909GtxBQZ — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) September 2, 2021

Men saken viste seg å være falsk. Northeastern Hospital System Sequoyah kom søndag ut med en uttalelse som avkreftet hele historien. Legen som var kilden har ikke jobbet på sykehuset på to måneder skriver de og avkrefter hele saken.

– NHS Sequoyah har ikke behandlet noen pasienter på grunn av komplikasjoner etter å ha tatt ivermectin. Det inkluderer å ikke behandle noen pasienter som har tatt overdose på ivermectin, skriver sykehusgruppen.

Det har ført til at Rolling Stone har oppdatert sin sak, skriver Fox News. Journalisten Glenn Greenwald er imidlertid ikke imponert.

– Den eneste grunnen til at Rolling Stone kaller det en «oppdatering» og ikke en «tilbaketrekking», noe det åpenbart er – en tilbaketrekking – er at liberale medier vet at leserne deres ikke bryr seg om de publiserer fake news så lenge det er gjort med de riktige politiske motivene.

The only reason Rolling Stone is calling this an "UPDATE" as opposed to what it so plainly is — a RETRACTION — is because liberal outlets know that their readers don't care at all if they publish fake news as long as it's done with the right political motives and goals. https://t.co/2nRaD5EbXk — Glenn Greenwald (@ggreenwald) September 5, 2021

Fortsatt fake news i Nettavisen

Nettavisens oppdatering om saken er også halvhjertet. De beholder opplysningene om de opprinnelige påstandene om at sykehus er overfylt i sin artikkel og skriver fortsatt:

«Søndag ettermiddag melder Insider at flere akuttavdelinger ved sykehus i Oklahoma er blitt overfylt av folk som har tatt overdose med legemiddelet. Kilden til opplysningene er akuttlegen Jason McElyea. Han sier til Oklahoma News 4 at flere distriktsykehus øst og sørøst i staten er overfylt med personer som har tatt overdose med ivermectin. Legen hevder at sengekapasiteten flere steder er så prekær, at folk som har skuddskader blir avvist.

– Det er en grunn til at man må gå til en lege for å få resept på disse tingene, og det er fordi dette kan være farlig, sier Jason McElyea til Oklahoma News 4.»

Nettavisen fremstiller det også som det kun er ett sykehus som har avkreftet opplysningene, De skriver: «Et av sykehusene i Sallisaw, NHS Sequoyah, har kommet med en uttalelse etter at opplysningene fra akuttlegen Jason McElyea ble kjent.»

Og videre at:

«I en uttalelse skriver de at NHS Sequoyah ikke er blant sykehusene som nå behandler personer for overdose med ivermectin.»

Men dette har Nettavisen forstått helt feil eller de er klar over det, men prøver å skjule sin egen tabbe. Det er en en hel kjede av sykeshus som sammen har gått ut med uttalelsen.

NHS står for Northeastern Hospital System og Sallisaw, hvor McElyea jobbet er ett av sykehusene i systemet. Det er altså samtlige av de mange sykeshusene som avkrefter at de har pasienter, og ikke ett sykehus slik Nettavisen fremstiller det.

Kl 06:48 mandag morgen har Nettavisen oppdatert saken sin på følgende måte:

Denne saken er blitt oppdatert: Søndag skrev Nettavisen at flere akuttavdelinger ved sykehus i Oklahoma, ifølge Insider, var overfylt av folk som har tatt overdose med legemiddelet Ivermectin. Saken er utvidet med sitater fra kilden for denne informasjonen, legen Jason McElyea, og med en uttalelse fra et av sykehusene i Sallisaw, NHS Sequoyah. Den er også utvidet med informasjon fra Oklahoma Center for Poison and Drug Information, og den siste oversikten over smittede og døde i Oklahoma.

Men oppdateringen fra Nettavisen er altså feil. Det er ikke ett sykehus som har avkreftet, men samtlige i hele sykehuskjeden.

