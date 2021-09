annonse

Joe Rogan er verdens mest populære podkaster med The Joe Rogan Experience. Han skrev kontrakt med Spotify verdt 100 millioner kroner. Men han møter motbor for budskapet han har om medisinen ivermectin mot Covid-19.

Rogans har millioner av følgere verden over, og han går sine egne veier. Han er «autentisk» og krever det av sine gjester også. Rogan undersøker temaer mange andre ikke tør ta tak i. Å stille spørsmål ved coronavaksinene og også undersøke alternative behandlingsformer er en av dem.

På onsdag annonserte Rogan at han hadde fått Covid-19, og hadde følt seg svært dårlig søndag. Men at han ble raskt bedre mandag og tirsdag, og at han onsdag følte seg bra.

“Here we are on Wednesday and I feel great. I really only had one bad day. Sunday sucked, but Monday was better, Tuesday felt better than Monday and today, I feel good.”

Han la til: – I actually feel pretty f–king good.

– Vi kastet alt vi kunne av medisiner på det, sa han onsdag og listet opp: «Monoclonal antibodies, ivermectin, Z-pak, prednisone, everything. And I also got an anti-D drip and a vitamin drip.»

Rogan har valgt å avvente å ta vaksinene selv, han mener de ikke er testet lenge nok. I tillegg har han hatt gjester i studio som har tatt til orde for blant annet ivermectin. Resett har tidligere skrevet om denne medisinen i artikkelen Dette er den sjokkerende historien om hvorfor Ivermectin ikke brukes mot Covid-19 (+)

Joe Rogans samtale med Bret Weinstein om ivermectin ble fjernet av YouTube, men Weinsteins samtale med Lex Friedman finnes fortsatt.

De sosiale medieplattformene som YouTube, Facebook og Twitter har hatt en policy om å fjerne innhold og utestenge brukere som taler de offisielle myndighetene imot når det gjelder Covid-19. På YouTube blir videoer som tar til orde for ivermectin fjernet. Samtidig er det overbevisende resultater som viser at medisinen både har behandlende og forebyggende effekt.

Les også: Ivermectin slår knockout på covid-19 i India

Ivermectin har vært i bruk siden 1970-tallet og har vist seg å være uvurderlig i å forebygge elveblindhet som skyldes en parasitt som finnes i deler av Afrika. I dosering til mennesker har den svært få bivirkningen. Den er blitt gitt i 3,7 milliarder doser til mennesker i løpet av de siste snart femti år.

Det er spekulert i at de store legemiddelfirmaene ikke vill få nødgodkjent sine coronavaksiner hvis det fantes en effektiv medisin mot det (som ivermectin) og at dette er blant grunnene til motstanden mot å teste ut effekten i store nok grupper.

Men av årsaker som har med å gjøre at ivermectin nå er vanskelig å oppdrive på grunn av kampanjen mot det og at det en del steder er forbudt å skrive det ut, har folk som har ønsket å bruke det likevel i tiltro til de anerkjente miljøene gruppen Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) som tar til orde for det, tydd til versjoner av ivermectin som er ment for å behandle dyr.

Og dette har gitt myndigheten som jobber mot det en åpning for å diskreditere og latterliggjøre bruken av ivermectin.

– Du er ikke en hest. Du er ikke en ku. Seriøst, alle. Stop, skrev FDA i en tweet nylig. (FDA er USAs svar på Legemiddelverket)

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4 — U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021

Men Rogan hevder han ble frisk på grunn av hestekuren sin og postet fredag bilde av testresultatet.

Men Rogans annonsering har satt motstanderne i høygir, skriver Fox News. Etter Rogans annonsering har etterspørselen etter ivermectin økt, men CDC (USAs FHI) og FDA (USAs Legemiddelverk) har gjentatt sine advarsler.

Flere med helsfaglig bakgrunn har lagt ut videoer der de fordømmer Rogan og hans bruk av Ivermectin.

Også i Norge er YouTube-legen Wasim Zahid ute med sin egen advarsel.

Jeg refser selveste @joerogan om COVID og stiller meg samtidig lagelig til for hugg fra fanboysa hans 😃 https://t.co/SR6LdAaZV8 — Dr Wasim Zahid (@WasimZahid) September 4, 2021

