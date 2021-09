annonse

Norske forskere har funnet ut at myndighetenes anslag på 78.000 demenstilfeller er altfor lavt. De hevder at det reelle antallet allerede er på 101.000 og at det vil kunne øke til nesten 240 000 i år 2050 og til 380 000 i år 2100.

Geir Selbæk, professor ved UiO og forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, har sammen med kolleger gjennomført den første representative studien på demens i Norge.

Tidligere har anslaget over antallet med demens som myndighetene har brukt når de har planlagt for framtidige behov i helsevesenet, ligget på 78.000, men nå har Geir Selbæk, professor på UiO og forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Ullevål universitetssykehus og hans kolleger gjennomført den første representative studien på demens i Norge. Studien viser at hele 101.000 nordmenn har demens i dag, det vil si 30 prosent høyere enn myndighetenes anslag.

Flere ulike sykdommer og skader i hjernen kan føre til demens

Demens er en fellesbetegnelse for flere hjernesykdommer. Sykdommene utvikler seg over tid og fører til økende endringer i hjernen. Hukommelsesproblemer, vansker med språket, orienteringsproblemer og vanskeligheter med daglige gjøremål er vanlig.

Det er flere ulike sykdommer og skader i hjernen som kan føre til demens. Alzheimers sykdom er den vanligste typen, men det finnes også en rekke andre demenssykdommer. De aller fleste demenssykdommer utvikler seg slik at man gradvis blir dårligere.

– Som beslutningsgrunnlag representerer dette et svært skifte, understreker Selbæk. Om knapt 30 år vil nesten 240 000 nordmenn ha demens, altså langt mer enn en fordobling sammenlignet med i dag, og langt flere enn tidligere framskrivninger har vist, uttaler Geir Selbæk, til forskningsmagasinet Apollon.

Vi lever litt sunnere enn for 10-20 år siden

Selbæk forklarer at økningen i antallet demenstilfeller i første rekke har sammenheng med at vi lever lenger. Han forteller at selv om demens ikke er en del av en naturlig aldringsprosess, er dette sykdommer i hjernen som blir vanligere jo eldre vi blir. Undersøkelsen han la frem viser at demens øker bortimot eksponentielt med alderen. Blant dem mellom 70 og 74 år har fem prosent demens, mens tallet blant folk over 90 år er på hele 50 prosent.

Men selv om tallene kan virke mørke og skremmende finnes det lyspunkter, for selv om antallet med demens ventes å stige, ventes andelen å gå ned. Ifølge Selbæk skyldes dette at dagens 90-åringer i snitt har levd et liv som er litt sunnere enn de som var 90 for 10 eller 20 år siden.

