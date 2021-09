annonse

Det ser ikke bra ut.

KrF-leder Ropstad sier til NRK at han er «lei seg» for at han valgte å være registrert bosatt hos foreldrene slik at han kunne få gratis bolig i Oslo. Fordelen har konservativt sett beløpt seg til 20.000 kr pr. mnd. i ti år. Det vil si om lag 2,4 millioner kroner.

Likevel har han ikke gjort noe juridisk galt påpeker statsminister Solberg. Ordningen var ment for representanter som faktisk pendlet. Men Ropstad bodde fast i Oslo før han ble innvalgt fra Aust-Agder i 2009. Han hadde kjøpt hus i Lillestrøm Dette leide han ut mens de bodde i stortingsboligen sammen med kone og barn.

Det er selvfølgelig fristende å utnytte systemet. 2,4 millioner kroner er mye penger. En annen KrF-leder, Kjell Magne Bondevik, ble i 1999 avslørt av VG for å ha gjort det samme.

Noen påstår at folk som ikke tror på gud umulig kan være å stole på i moralske sammenhenger. Fordi de ikke tror at de kommer til å stå til ansvar for det de har gjort. Bondevik og Ropstad beviser enten at dette er feil, eventuelt så tror de ikke så mye på gud likevel. Eventuelt har det sammenheng med at de er moderne kristne som ikke tror så mye på straff i form av dommedag og helvete.

Det er kanskje urettferdig å trekke frem Ropstads angivelige kristne tro inn i denne sammenheng, men det føles likevel riktig. Ikke minst fordi han og partiet hans er ivrige etter å moralisere og være de mest ivrige til å ville øke bistandsbudsjettene for å hjelpe verdens fattige.

Men det blir mindre igjen til u-hjelp når staten skal betale privilegerte, unge stortingsrepresentanter millionlønn i tillegg til gratis bolig ordnet på nokså sleipt vis. Hvis Ropstad virkelig er så lei seg, burde han donere en heftig sum til noen av de gode formålene som han nå vil ta fra skattebetalerne og dele ut til verdens fattige.

Vi ser frem til en donasjon fra statsråd og partileder Ropstad på om lag 2,4 millioner kroner til Kirkens Nødhjelp eller andre organisasjoner i det humanitærpolitiske kompleks. Da har du gjort opp for deg og kan ha litt bedre samvittighet, kjære KrF-leder.

