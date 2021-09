annonse

Kommunale myndigheter er den aktøren som nyter størst mistillit hos de spurte i korrupsjonsbarometeret til Transparency International Norge.

Global Corruption Barometer er verdens største kartlegging av innbyggernes oppfatninger om og egne erfaringer med korrupsjon, melder NTB.

Hver femte innbygger ser på korrupsjon hos myndighetene som et stort problem.

Tre av ti innbyggere tror bedrifter betaler eller bruker kontrakter til å vinne offentlige kontakter.

Hver tiende innbygger tror de fleste bedriftsledere og kommunale myndigheter er involvert i korrupsjon.

Nesten halvparten av de spurte frykter gjengjeldelse hvis de varsler om korrupsjon.

– Blind tillit og overdreven tro på at korrupsjon skjer alle andre steder enn i Norge, utgjør i seg selv en korrupsjonsrisiko. Kritisk årvåkenhet trengs blant alle aktører i det norske samfunnet for å hindre at korrupsjon finner fotfeste, skriver Transparency International Norge i rapporten, som ble lagt fram mandag ettermiddag.

Verre i EU

Korrupsjonsundersøkelsen er i år gjennomført i Norge og EU. Resultatene bygger på telefonintervjuer med et representativt utvalg på 1.000 innbyggere i Norge, mens et tilsvarende utvalg på til sammen 40.000 innbyggere fra 27 EU-land er intervjuet. Den norske undersøkelsen ble gjennomført i februar 2021.

Ifølge NTB viser undersøkelsen at norske myndigheter nyter betydelig høyere tillit i befolkningen enn de respektive EU-landenes myndigheter gjør i sine befolkninger. Her i landet svarer 84 prosent at de har svært stor eller ganske stor tillit til de nasjonale myndighetene, mens det i de 27 EU-landene bare er 49 prosent som svarer det samme.

