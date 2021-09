annonse

Miljøsaken er neppe saken som gjør at ekstra mange av sofavelgerne vil stemme under valget, mener forskerne.

Under forrige stortingsvalg var to av ti hjemmesittere, skriver NTB.

Miljø og klima er blant sakene øverst på plakatene hos nesten alle partiene.

Engasjementet for sakene har vært stadig sterkere blant unge, og vi har hatt aksjoner, klimabrøl og skolestreik. Men velgergruppen de mellom 20 og 24 år sitter mest hjemme under valgdagen. Dermed blir det spennende å se om flere unge er blant velgerne som vekkes i år.

Dag Einar Thorsen, førsteamanuensis i Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) understreker at unge mennesker ikke er en ensartet gruppe.

– De mest miljøengasjerte, det er et fenomen for de mest utdannede. Mens de som ikke har tilsvarende utdanning, de er mindre opptatt av det, sier han.

Øyvin Kleven, som er seniorrådgiver i SSB, mener også det er flest unge velgere som man kanskje kan karakterisere som flinkiser, som vil la seg mobilisere av klimasaken.

– Ikke unge gutter som har droppet ut av videregående, sier han.

Blant menn mellom 24 til 44 år med grunnskoleutdanning, satt 32 prosent hjemme alle de siste fire valgene. Under en av ti stemte på alle de siste valgene. Det viser en SSB-rapport som ble publisert i 2019.

– Det man så i forrige valg var at gruppen unge menn med lav utdanning i større grad ble mobilisert av saker som bompenger og innvandring, sier Kleven.

Ellers har unge menn med kort utdanning som ikke stemte, sagt i en undersøkelse at de ikke er interessert i politikk.

Under forrige stortingsvalg i 2017 var deltakelsen på 78 prosent, mens 22 prosent ikke stemte.

Det som skal til for å lokke fram de virkelig høye tallene og som skal få flere hjemmesittere til å stemme, er hvis velgerne opplever at noe står på spill. Som for eksempel EU-saken i 1994.

– Men det er ikke lav valgdeltakelse i norske stortingsvalg, sier Thorsen i USN. Han sammenligner deltakelsen til valget som temperaturmåling.

– De skandinaviske landene, med valgdeltakelse på 78 prosent i Norge og over 80 prosent i Danmark og Sverige, det er et godt sted å være. Det tyder på høy tillit til de politiske prosessene. La oss si at Norge har 36,5 i kroppstemperatur. Altså innenfor feilmarginen av der den bør være, sier forskeren.

Noen stemmer ikke for de mangler ressurser eller kunnskaper som for eksempel språk- eller leseferdigheter. En annen gruppe er de som føler avmakt og ikke har tiltro eller tillit til det politiske systemet på grunn av fattigdom, nød og sosial ulikhet. Noen lar være å stemme fordi de er misfornøyde, mens noen sier at de er tilfreds.

– Sannsynligvis er det også nødvendig for et liberalt demokrati som Norge å la dem som ikke ønsker å delta i valg være i fred, i større eller mindre grad, sier han.

