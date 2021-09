annonse

I 2018 kunne Resett avsløre at Oslosenteret, som Kjell Magne Bondevik stiftet i 2006 etter at han gikk av som statsminister, slet med økonomien. Utenriksdepartementet hadde stoppet overføringene som til da hadde vært på 57 millioner kroner. Nå ser det ut som Bondevik har henvendt seg til det islamske diktaturet i Saudi-Arabia for å redde senteret og spe på sin egen privatøkonomi.

Dagbladet hevder å ha dokumenter som viser at Bondevik (74) og hans organisasjon Oslosenteret har fått over tre millioner kroner fra organisasjonen Muslim World League (MWL). Pengene til Bondevik ble formidlet via en stiftelse i Oslo, som styres av Høyre-politikeren Aamir J. Sheikh (51).

– Jeg har ikke fått penger fra MWL, men honorar fra «Stiftelsen Dialog for fred» for foredrag og møteoppdrag jeg har hatt i sammenhenger hvor også Al Issa (MWLs leder, red.anm.) har deltatt, skriver Bondevik i en e-post til Dagbladet.

Den 20. januar i år ble det overført drøyt 4,1 millioner kroner fra Muslim World League i Saudi-Arabia, til Sheikhs stiftelse, Dialog For Fred.

Dagen etter ble det gjort tre overføringer fra Dialog For Fred rett mot Bondevik. To overføringer på totalt 509 000,- gikk til Kjell Magne Bondevik personlig. I tillegg gikk 2,75 millioner til Oslosenteret.

Bondevik sier til Dagbladet at pengene det dreier seg om er honorar for fem seminarer i Oslo, flere møter, et digitalt seminar, seminar i Genève og to møter i Brussel. Ifølge Bondevik har han fått betalt i underkant av 3,3 millioner for denne jobben, men selv bestemt at 2,75 millioner av beløpet skulle gå til Oslosenteret.

– Jeg har for øvrig ikke hatt lønn fra Oslosenteret i flere år nå, på tross av at jeg fortsatt gjør en god del arbeid der. Derfor synes jeg at det ikke er urimelig at jeg får noe honorar for arbeid jeg gjør i andre sammenhenger. Det hører også med i sammenhengen at jeg har ettergitt et lån til Oslosenteret som jeg ga i en vanskelig økonomisk situasjon for senteret for noen år siden, skriver Bondevik.

Den saudi-arabiske ambassadøren til Norge, som Bondevik møtte i februar 2021, bekrefter at Muslim World League (MWL) er tilknyttet myndigheten i landet.

Pengene til MWL kommer fra et investeringsfond tilknyttet myndigheten, bekrefter ambassadør Amal al-Moallimi.

Dagbladet møtte Bondevik i Genève etter en konferanse han deltok på med MWL-leder Mohammad al-Issa i slutten av august.

– Er det greit for deg som tidligere statsminister å motta penger fra en organisasjon som i stor grad er finansiert av Saudi-Arabia?

– Det er ikke det, etter mine opplysninger. Det må jeg si at går ganske mye inn på meg, at dere gjentar det spørsmålet. Og gjengir noe som han (al-Issa, red.anm.) sier er usant. Og at jeg nærmest blir framstilt som en skjult, betalt agent for Saudi-Arabia. Det er en grov og uakseptabel mistenkeliggjøring, sier Bondevik.

Aamir J. Sheikh var fra 1995 til 2011 det Dagbladet omtaler som et synlig og aktivt medlem av Oslo bystyre, og ledet 17. maikomiteen i hovedstaden i to år.

«Nå er han leder av Stovner Høyre, og driver valgkamp for fire nye år med Erna Solberg», skriver avisen.

