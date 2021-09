annonse

annonse

Flere medlemmer av Gaddafi-klanen kommer nå ut av skyggene og ut i rampelyset igjen.

Flere av familiemedlemmene til Libyas tidligere diktator, Muammar Gaddafi overlevde det NATO-støttede opprøret i 2011.

Søndag ble en av Gaddafis sønner, Saadi, løslatt fra et fengsel i Tripoli.

annonse

Saadi Gaddafi flyktet gjennom Sahara til Niger i forbindelse med at hans far, Muammar, ble styrtet i det Nato-støttede opprøret i 2011. I 2014 ble han utvist fra Niger og fengslet i Tripoli, skriver NTB.

Les også: Krigen i Libya: Stormakter, leiesoldater og kaos

En annen sønn, Seif al-Islam, ble tatt til fange i Libya i november 2011. Han ble i 2015 dømt til dødsstraff for forbrytelser begått under opprøret. Men i 2017 opplyste gruppen som fanget ham, at han ville bli løslatt.

annonse

Først i juli i år viste han seg for offentligheten. Han fortalte da New York Times at han planla et politisk comeback.

Under opptøyene i 2011 ble tre av diktatorens sju sønner drept.

Resten av familiemedlemmene overlevde, inkludert Gaddafis kone Safiya, eldstesønnen Mohammed fra diktatorens første ekteskap og datteren Aisha.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474